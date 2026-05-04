¡Será por sombreros!

Publicado por Fermín Cabanillas (Efe) Sevilla Creado: Actualizado:

Todavía no ha amanecido cuando un vecino de Gerena (Sevilla), Gregorio Arias Nogales, sale a dar su primer paseo por las calles del pueblo, y lo hace con sombrero puesto, haga frío o calor, llueva o sin una nube en el cielo, una costumbre que ha convertido en modo de vida y en una más que llamativa colección de casi 350 sombreros. Gregorio está a punto de cumplir 84 años, y recibió su primer sombrero cuando tenía solo ocho. Recuerda que con esa edad ya no iba al colegio en la España de 1951, y que nada más recibirlo se fue con su padre «a guardar borregas».

Desde entonces a sus manos han ido llegando sombreros de todo tipo y procedencia, y ha conseguido reunir 324, una cifra concreta que señala mientras recorre el local de la calle Las Palomas de su pueblo donde hay gorros, gorras, bonetes, chambergos y cualquier elemento para tapar la cabeza, en una colección viva, porque 365 días al año Gregorio sale a la calle con sombrero bien colocado.

Un santuario

«Este local era de mi padre, y aquí hay de todo. De vez en cuando nos reunimos los amigos y tomamos algo», explica. Precisamente, cuando reciben la visita de Efe están a punto de disfrutar de «unas papas con carne» que han cocinado para disfrutar de la mesa y de un rato de charla. El local está decorado con farolillos, posiblemente ante la inminencia de la feria de la localidad, que Gregorio afirma que no ha pisado desde que murió su hija Paqui en 2011. Y ahí, en ella, está también una de las claves de la colección.

Su hija era Paqui Arias, una periodista fallecida prematuramente, a los 36 años, después de recorrer medio mundo. No es de extrañar, para quienes la conocieron y la disfrutaron, que en su tumba se pueda leer «Defensora de la alegría». Su hermano Álvaro —son seis hermanos— también es periodista, y su primo hermano es Javier Gutiérrez, copresentador del Telediario 2 de TVE. En su casa siempre se han contado grandes historias, posiblemente influenciados por su padre.

Gregorio tiene sombreros de todo el mundo, desde China hasta el icónico que usó Paul Hogan en las películas de Cocodrilo Dundee, el modelo de la marca australiana Akubra, llamado 'Down Under', pero hay un país que gana en cantidad en su colección, Colombia, donde el sombrero vueltiao es parte de la cultura del país, y donde Paqui desarrolló buena parte de su carrera.