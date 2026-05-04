Once años limpiando 40 kilos de basura al mes del Bernesga en León

Miles de toallitas desechables, papeles, plásticos y la basura más inesperada como un colchón, un extintor o una caja de cartón con cuarenta gallinas muertas. Los Amigos del Mocho volvieron a salir para limpiar las márgenes del río Bernesga. Como cada primer domingo de mes, y ya van once años, este grupo de personas voluntarias de distintos perfiles, se dan cita en la bolera de San Marcos para emprender un recorrido por el río con el objetivo de quitar toda la basura que nadie limpia. «El Ayuntamiento limpia el paseo, pero no las márgenes del río, que dicen que es cosa de la Confederación Hidrográfica, así sacamos la basura al paseo y las patrullas de limpieza del ayuntamiento las recogen al día siguiente».

Paco Romo y José Luis García iniciaron esta actividad voluntaria en el año 2015 que cuenta con medio centenar de simpatizantes. A cada cita para limpiar acuden una media de ocho o diez personas. Este domingo, en el undécimo aniversario, se dieron cita una quincena. Este domingo volvieron a recordar a José Luis Pérez Soto, periodista fallecido comprometido con la causa y uno de los asiduos para limpiar el río.

«Hemos sacado toneladas de basura en este tiempo, una media de 40 kilos cada mes». Lo que más les preocupa es el incremento de toallitas húmedas que salen por los colectores que vierten al río. «La gente piensa que esas toallitas son biodegradables, pero no es así y contaminan mucho».

Las personas voluntarias limpian por tramos todo el recorrido de las dos márgenes del río Bernesga desde el puente de San Marcos a la Plaza de Toros. Cada mes se limpia uno de los seis tramos en los que han dividido el recorrido, para no dejar ningún rincón sin repasar. Una labor a la que se encomiendan durante una hora y media.

Este domingo organizaron una bizcochada.