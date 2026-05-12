Los Agustinos de León entregan una medalla de oro al papa León XIV

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El pasado miércoles 6 de mayo la Asociación de Antiguos Alumnos Agustinianos de León entregó la medalla de oro de la Asociación al papa León XIV. Fue durante el transcurso de la Audiencia General que el pontífice hizo en la plaza de San Pedro en El Vaticano cuando el presidente Javier Cuadrado junto al Consiliario de la Asociación, Valentín Lorenzana, miembros de la Junta Directiva y asociados le hicieron entrega de este obsequio.

Asimismo, la asociación leonesa le entregó un cuadro, realizado por el taller de grabado de José Holguera, que representa la vidriera realizada por el artista leonés Luis Zurdo de la Madre del Buen Consejo que la asociación regaló al Colegio con motivo del 75 aniversario de la misma. La Asociación también aprovechó su viaje a Roma para hacer entrega del nombramiento de Asociado de Honor al Joseph L. Farrell O.S.A. General de la Orden de San Agustín.

Robert Prevost es asociado de honor de la Asociación de Antiguos Alumnos Agustinianos de León desde el año 2002, nombramiento que se realizó con motivo de su presencia en la Asamblea General Extraordinaria, coincidente con el centenario del Colegio Nuestra Madre del Buen Consejo de los Agustinos de León.

Un día antes de la Audiencia, la Asociación celebró una eucaristía en el Santuario de Nuestra Madre del Buen Consejo en Genazzano, donde se encuentra el cuadro original de la Virgen Madre de Dios, patrona del Colegio de los Padres Agustinos de León.