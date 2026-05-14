El mensaje que está vaciando cuentas bancarias: "Mamá, necesito tu ayuda urgente"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un mensaje aparentemente inocente procedente de un número desconocido está sembrando el pánico entre familias de toda España. "Hola mamá, se me ha roto el móvil", comienza el texto que miles de ciudadanos han recibido en los últimos meses. Lo que parece una comunicación urgente de un hijo en apuros se ha convertido en la puerta de entrada a una sofisticada estafa que ya ha dejado numerosas víctimas en todo el territorio nacional.

Los delincuentes han perfeccionado una técnica de ingeniería social que explota el vínculo emocional más poderoso: la preocupación de los padres por sus hijos. El modus operandi comienza con un SMS que solicita al receptor que establezca contacto a través de WhatsApp y, crucialmente, que elimine el número anterior de su agenda. Esta petición aparentemente lógica constituye la clave del engaño, ya que impide que la víctima contraste la información con el verdadero número de teléfono de su familiar.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detectado un incremento exponencial de denuncias relacionadas con esta modalidad delictiva. La Guardia Civil y la Policía Nacional han emitido múltiples advertencias a través de sus canales oficiales, alertando sobre la proliferación de este fraude que combina comunicación por SMS y aplicaciones de mensajería instantánea para conseguir sus objetivos fraudulentos.

Anatomía de un engaño perfectamente orquestado

El proceso de estafa sigue un patrón meticulosamente diseñado que explota la urgencia y el componente emocional. Tras el primer contacto por SMS, los estafadores mantienen conversaciones convincentes por WhatsApp, simulando ser el hijo o hija de la víctima. Utilizan excusas verosímiles como la rotura del teléfono móvil, el robo del dispositivo o problemas técnicos con su línea habitual para justificar el cambio de número.

Una vez establecida la confianza, los delincuentes introducen gradualmente la verdadera finalidad del contacto: solicitar transferencias bancarias urgentes. Las excusas varían desde el pago de facturas inminentes hasta supuestas emergencias médicas o problemas legales que requieren una solución económica inmediata y discreta. La presión temporal constituye un elemento fundamental de la estrategia, impidiendo que la víctima reflexione o verifique la autenticidad de la comunicación.

Los expertos en ciberseguridad señalan que esta modalidad de fraude, conocida internacionalmente como "vishing" o phishing por voz y mensajería, ha evolucionado significativamente. Los ciberdelincuentes investigan previamente a sus víctimas a través de redes sociales y otras fuentes de información pública, personalizando los mensajes para incrementar su credibilidad. En algunos casos, incluso conocen los nombres de los hijos, lo que multiplica exponencialmente las probabilidades de éxito del engaño.

Señales de alerta que pueden salvarte del fraude

Identificar este tipo de estafa requiere atención a diversos indicadores. El primero y más evidente: cualquier solicitud de cambio de número telefónico debería activar inmediatamente las alarmas. Los delincuentes insisten especialmente en que se elimine el contacto anterior, precisamente para evitar que la víctima pueda verificar la información llamando al número real.

Otro elemento característico es la urgencia injustificada en las peticiones económicas. Los estafadores argumentan que no pueden realizar llamadas telefónicas por diversos motivos, evitando así que la víctima reconozca que la voz no corresponde a su familiar. También suelen justificar la imposibilidad de realizar videollamadas alegando problemas con la cámara del dispositivo o mala conexión a internet.

Las solicitudes de transferencias bancarias a cuentas desconocidas constituyen la señal de alarma definitiva. En España, los ciberdelincuentes suelen solicitar cantidades variables que oscilan entre los 500 y los 3.000 euros, importes suficientemente elevados para resultar rentables pero no tan desproporcionados como para generar sospechas inmediatas. Frecuentemente argumentan que devolverán el dinero en cuanto resuelvan su supuesto problema.

Protocolo de actuación ante mensajes sospechosos

Las autoridades han establecido un protocolo claro de actuación cuando se recibe este tipo de comunicaciones. La primera recomendación: nunca responder inmediatamente a solicitudes de dinero recibidas por canales no habituales. Aunque el mensaje genere preocupación, es fundamental mantener la calma y proceder con cautela antes de tomar cualquier decisión.

El paso siguiente consiste en verificar la identidad del remitente mediante canales alternativos. Esto implica contactar con el supuesto hijo o hija a través de su número telefónico habitual, llamar a otros familiares que puedan confirmar la situación, o incluso acudir personalmente al domicilio del familiar si resulta posible. Los estafadores intentarán disuadir estas comprobaciones alegando que el número antiguo no funciona o que la situación requiere confidencialidad.

En caso de haber proporcionado datos bancarios o realizado transferencias, es imprescindible contactar inmediatamente con la entidad financiera para intentar bloquear la operación. Simultáneamente, debe presentarse denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aportando capturas de pantalla de las conversaciones, números de teléfono implicados y cualquier información relevante que pueda facilitar la investigación.

Protección preventiva y educación digital

La prevención constituye la mejor defensa contra este tipo de fraudes. Los expertos recomiendan establecer códigos de verificación familiares secretos que puedan utilizarse en situaciones de duda, así como acordar protocolos de actuación ante supuestas emergencias que impliquen solicitudes económicas. La comunicación abierta dentro del núcleo familiar sobre estos riesgos reduce significativamente las probabilidades de convertirse en víctima.

La configuración de privacidad en redes sociales también juega un papel crucial. Limitar la información personal visible públicamente dificulta que los delincuentes recopilen datos para personalizar sus ataques. Detalles como los nombres de familiares, fotografías con hijos o información sobre situaciones personales no deberían estar accesibles para desconocidos en plataformas digitales.

Las instituciones financieras españolas han reforzado sus sistemas de alerta temprana, notificando a los clientes sobre movimientos inusuales en sus cuentas. Sin embargo, la responsabilidad última recae en los usuarios, que deben mantener una actitud crítica ante cualquier comunicación que solicite información sensible o transferencias de dinero, independientemente de lo convincente que pueda parecer el mensaje o la aparente urgencia de la situación planteada.