Llega a León la obra más diversa, inclusiva y premiada

Diecinueve actores y actrices con discapacidad intelectual (de los 22 con los que cuenta la compañía) se suben mañana al escenario del Teatro San Francisco para interpretar la obra más diversa, inclusiva y premiada del panorama escénico nacional. La compañía inclusiva Ezezagunok Antzerki Elkartea, dirigida por Miren Echeverría y Luisma Moreno, desplaza a León una troupe de 45 personas, entre actores, actrices, familiares, y técnicos de distintas especialidades, para representar la obra Exacticamente diversa, inspirada en el cuento de Lewis Carroll Alicia en el País de las Maravillas, un encuentro escénico organizado por Soltra Group.

El director general de Soltra y presidente de la asociación ATZEGI, asociación guipuzcoana que trabaja con personas con discapacidad intelectual, cree que la filosofía de la compañía refleja el espíritu de a campaña de Soltra Hazte Incluencer, un movimiento de sensibilización dirigido a la sociedad y a los centros escolares. «Entendemos que esta compañía y la representación puede ser disruptivo. En León no hay nada parecido con la discapacidad intelectual y nos parece que puede ayudar a deliminar los prejuicios utilizando el teatro y el arte».

Ezezagunok Antzerki Elkartea es una asociación cultural que tiene como objetivo acercar el teatro, fomentar la expresión artística y la creatividad de las personas con discapacidad. Se presenta al público de León con el aval de catorce premios nacionales de teatro, el último el Premio Max Aficionado o de carácter social 2026, en la modalidad de aficionado. Uno de sus directores, Luisma Moreno, destaca que «nunca hemos hecho un casting» para formar parte del elenco de artistas. «Les preguntamos si les gusta el teatro y nada más. Algunos no hablan en toda la obra, que se articula para que cada uno tenga su propio papel».

Veinte años

Desde la primera obra que representaron hace veinte años con doce artista, de los que siete siguen con la compañía, han llevado por todos los mejores escenarios de España diez obras diferentes. La actriz más joven, Connie, tiene 26 años y la de más edad, Mariángeles, una de las más veteranas, tiene 59.

Exacticamente diversa es la que más premios está cosechando por el impacto social que demuestra que un teatro puede ser un espacio inclusivo y de reflexión sobre diversidad. «Hemos aprendido a utilizar muchas técnicas que nos ayuda a sacar lo mejor de los actores y las actrices, que permanecen en el escenario» durante 70 minutos con un montaje que incluye ejercicios de memoria, elementos escénicos que se mueven y cambian de lugar, para que el público conecte con una atmósfera con juegos de iluminación. «Es un trabajo que se toman muy en serio y que busca hacer disfrutar, entretener y emocionar al público» con un teatro «que tiene la capacidad de transformar al que lo practica y al que lo ve. Educamos al público a que escuche a los actores con otra forma de hablar».

Exacticametne diversa invita al público a reflexionar sobre la diversidad y la importancia de aceptar las diferencia «promoviendo una sociedad más inclusiva». Este teatro comunitario que fomenta la empatía es una realidad gracias a la aportación de las cuotas por participar en los talleres y el patrocinio de la Diputación Foral de Guipúzcoa, el Ayuntamiento de Irún y el de León. La representación en León todo el elenco y sus familiares de apoyo es una realidad gracias a Soltra. La obra se representa este sábado a las 19.30 horas y la entrada es gratuita.