Auge del voluntariado verde en León, que carece de tejido asociativo

La conciencia verde empuja a la población más joven de León a buscar alternativas de voluntariado relacionadas con el medio ambiente. Esta demanda, cada vez más creciente, se encuentra con la dificultad para encontrar asociaciones o entidades con proyectos estables en León. La escasez de alternativas suponen una pérdida de voluntariado más joven, un perfil cada vez más demandado por las sesenta asociaciones que pertenecen a la Plataforma del Voluntariado de León, pero que, sin embargo, no tienen el mismo compromiso y continuidad de los voluntarios más veteranos. «La gente joven se mueve, participa, pero les falta compromiso de continuidad», aseguran la presidenta y la técnica de la plataforma, Yessica Cedillo y Loreto Rabanal.

«El voluntariado medioambiental es el que más interés despierta en la gente joven, muy concienciada con el ecosistema, quiere salir a la naturaleza, cuidar el medioambiente, pero no hay ninguna entidad en León especializada en esta materia, no tenemos a dónde dirigirlos», aseguran.

El voluntariado que tiene entre los 18 y los 25 años se acerca a la plataforma con diferentes motivaciones. «Los hay convencidos y otros se acercan para establecer redes de apoyo, contactos y completar el currículo. Las personas mayores suelen estar más convencidas, se comprometen por más tiempo y buscan vincularse a proyectos para no estar solas».

A los tradicionales y más demandados trabajos de voluntariado en acompañamiento hospitalario o visita a personas mayores contra la soledad no deseada, la presidenta y la técnica de la Plataforma de León detectan la necesidad de que el tejido asociativo se plantee nuevos enfoques y trabajos para dar opciones al voluntariado prescriptivo. Las responsables de la plataforma detectan un nuevo nicho que crece. Cada vez más profesionales de la salud y trabajadores sociales derivan a personas para que realicen un voluntariado prescriptivo, una modalidad para que el paciente se involucre en actividades y se integre en una red que le permita ocupar su tiempo y relacionarse socialmente. «El voluntariado medioambiental o cultural podría ser una opción para ellos, pero tampoco podemos dar mucha respuesta».

El voluntariado se interesa más por el acompañamiento hospitalario que por el trabajo con personas con adicciones

Alrededor de 2.000 personas ejercen el voluntariado en León. La mayoría son mujeres con edades comprendidas entre los 35 y los 54 años, con estudios superiores y poder adquisitivo. Las mujeres se orientan más hacia el voluntariado sociosanitario, social y de cuidados. La media de edad de los hombres voluntarios, que va en aumento, supera los 55 años y están más interesados por el trabajo cultural, de representación (suelen pertenecer a las juntas directivas) y actividades deportivas.

Trescientas consultas

La Plataforma atendió más de 300 consultas el año pasado, de las que un centenar fueron entrevistas directas a personas que querían ejercer el voluntariado. «Analizamos los perfiles y hacemos derivaciones y seguimiento durante tres meses para comprobar los resultados y la formación». No todas las personas encajan en las necesidades de las asociaciones. El voluntariado que menos tirón tiene es el que se necesita para trabajar con personas con adicciones «por las problemáticas asociadas que son complejas», aseguran, o con etnias minoritarias. «Para ejercer un voluntariado, sea el que sea, se necesita mucha formación».

En la lista a la espera de la plataforma hay medio centenar de personas. «Hay que dar salida al voluntariado porque a las dos semanas pierden la motivación. El problema de las asociaciones es la financiación, no tienen recursos para dar formación y acompañamiento».

Jornada de convivencia

La próxima actividad organizada por la Plataforma del Voluntariado de León es la jornada de convivencia del voluntariado deportivo, que se dará cita el el campo de fútbol de la Granja el próximo día 3 de enero. «Es una oportunidad para que usuarios y voluntarios participen de una actividad lúdica y que se pongan en contacto. El año pasado asistieron 300 personas».



