Ingrid Santos, la leonesa con 30.000 seguidores en TikTok con el método de ahorro de la abuela

En plena era digital, donde el dinero físico desaparece de las casas y de los monederos en una economía sin efectivo, renace el método al que tanto partido sacaron las madres y las abuelas por la necesidad de controlar hasta la última peseta que se gastaba en las familias. El método de los sobres resurge con fuerza ahora en una generación acostumbrada a los medios de pago digitales.

La leonesa Ingrid Santos Brándulas triunfa en las redes sociales, con más de 30.000 seguidores en TikTok ( @pequeingrid86) y 1.300 en YouTube (@ingridsb86), con consejos prácticos de economía doméstica en el que el método estrella es la distribución en sobres del presupuesto familiar mensual disponible.

Ingrid Santos es técnico de cuidados auxiliares de enfermería, está casada y tiene dos hijos de 8 y 12 años. Los cuatro utilizan el método de los sobres, cada uno a su nivel de presupuesto. «Antes de comenzar con este sistema tenía un caos financiero tremendo. Aunque siempre vi en mi casa que mi madre y mi abuela se organizaban con los sobres, creí que era un método desfasado». Sin embargo, sus números no cuadraban a final de mes y decidió probar con otra estrategia para «reducir el estrés de mi vida».

Varias carpetas con distintos compartimentos con sobres de dinero le ayudaron a visualizar mejor los gastos. Pronto empezó a notar los resultados". Empecé en 2023 en las redes sociales con consejos que me funcionaban a mí. Descubrí que lo que mejor era el método de mi madre, el de los sobres». El sistema es sencillo y el éxito está en respetarlo sin excepciones. El dinero físico disponible se divide en gastos semanales, mensuales o anuales para cubrir los gastos fijos de una familia, por ejemplo, para comida, ropa, ocio, seguros, impuestos, emergencias, facturas, coche, gastos de electricidad y agua e incluso una carpeta para los deseos. En cada sobre una cantidad estanca. «Se trata de gastar solo lo que hay en el sobre. Cuando empiezas con este método, te das cuenta de la cantidad de gastos innecesarios que tienes que hacen que el presupuesto no cuadre. Si cumples el método incluso consigues ahorrar. Yo no llegaba a fin de mes, pero tampoco acumulaba deudas. Ahora tengo un control absoluto que me ha permitido disponer de un fondo de emergencia y cubrir los gastos de las facturas de todo el año. Ahora me puedo permitir cosas que antes no podía».

El ahorro aumentaba al ritmo que crecía el número de seguidores en las redes sociales, que se dirigen a ella para que les ayude a cuadrar el presupuesto con este tradicional sistema. «He ayudado a mucha gente a planificar su economía doméstica».

Ahora todos esos consejos tendrán también un soporte físico con la edición de su primer libro titulado «Mi vida en sobres», que saldrá a la venta en próximas fechas. «El método de los sobres funciona con cualquier sueldo, solo hay que seguirlo y respetar la distribución, no hay que engañarse ni hacerse trampas traspasando el dinero de un sobre a otro».

El objetivo es tener el control físico del dinero en casa. «Se puede hacer también online, pero siempre aconsejo comenzar con el dinero físico en casa porque se tiene más control. Si cumples el método incluso puedes ahorrar, pero es un error pensar que vas a ahorrar lo que cada mes, hay que separar en un sobre tu propósito de ahorro y no cogerlo para otros gastos. Yo no llegaba a fin de mes, pero tampoco acumulaba deudas. Ahora tengo un control absoluto que me ha permitido disponer de un fondo de emergencia".