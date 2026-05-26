Fecyt y CSIC convierten los eclipses en una experiencia artística con la muestra 'FOTCIENCIA Eclipses'

La Luna se coloca delante del Sol durante un eclipse.NASA / EFE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) presentan 'FOTCIENCIA Eclipses', una exposición que acerca al público la belleza de los eclipses solares a través de la fotografía, en el marco de la iniciativa nacional Trío de Eclipses España.

Entre 2026 y 2028, España será escenario de un acontecimiento astronómico excepcional con tres eclipses solares consecutivos —dos de ellos totales— que transformarán el cielo durante unos minutos únicos e irrepetibles. Este fenómeno, de gran relevancia científica y social, constituye una oportunidad extraordinaria para fomentar la cultura científica y la participación social.

Con este contexto, Fecyt y CSIC han producido FOTCIENCIA Eclipses, una propuesta expositiva que combina arte, ciencia y tecnología y ofrece una mirada plural sobre estos fenómenos. A través de un recorrido visual y narrativo, la muestra explora los juegos de luces y sombras propios de los eclipses y los conecta con la investigación científica, la innovación y la relación del ser humano con el cosmos.

Comisariada por Fernando de Retes (Cosmos Creativo), de la Red ACTS (Red estatal de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad), la exposición reúne una selección de imágenes del archivo de FOTCIENCIA, acompañadas de textos y escenas originales creados específicamente para la ocasión. El conjunto incluye una introducción del comisario y 15 paneles que invitan a generar conversación sobre los eclipses desde múltiples perspectivas, integrando enfoques científicos, culturales y artísticos.

Una exposición abierta, participativa y accesible

“FOTCIENCIA Eclipses” se concibe como una exposición en abierto, diseñada para facilitar su circulación por todo el territorio. Las entidades interesadas pueden solicitar los archivos para su impresión, junto con el dossier técnico correspondiente, a través de la web de FOTCIENCIA.

Además, la muestra cuenta con una versión digital que incluye las fotografías acompañadas de audios explicativos, ampliando así su accesibilidad y alcance.

Con el objetivo de activar a las comunidades que visitan los centros que albergarán la muestra, la exposición incorpora propuestas de mediación cultural como:

Buscando la sizigia: una dinámica grupal que permite experimentar el fenómeno de los eclipses a través del juego y el movimiento.

Eclipse creativo: una actividad que invita a recrear eclipses mediante prácticas artísticas.

Asimismo, el público podrá crear y compartir sus propias imágenes inspiradas en eclipses utilizando elementos cotidianos y difundirlas en las redes sociales con el hashtag #FOTCIENCIAEclipses, contribuyendo a una experiencia colectiva en torno a este fenómeno.

FOTCIENCIA: más de dos décadas acercando la ciencia a la sociedad

FOTCIENCIA es una iniciativa de divulgación científica organizada por Fecyt y CSIC que, a lo largo de más de 20 ediciones, se ha consolidado como una referencia en la comunicación social de la ciencia en España.

A través de un proceso participativo, el proyecto selecciona imágenes que ofrecen miradas innovadoras sobre la investigación científica, mostrando no solo fenómenos o procesos, sino también las emociones y experiencias vinculadas a la ciencia. En estos años, FOTCIENCIA ha construido un archivo de más de 8.000 fotografías, del que procede la selección presentada en esta exposición.

El Trío de Eclipses: un proyecto país

La exposición se enmarca en la iniciativa Trío de Eclipses España, que coordina el Gobierno de España para preparar al país ante los eclipses solares del 12 de agosto de 2026, el 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028.

Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en colaboración con Fecyt, tiene como objetivo ofrecer información rigurosa a la ciudadanía, promover la observación segura y fomentar la participación social ante un fenómeno que atraerá a millones de personas.

La acción se articula a través de una Comisión Interministerial compuesta por 13 ministerios, encargada de planificar y coordinar las actuaciones necesarias desde la Administración General del Estado, integrando la divulgación científica como uno de sus ejes fundamentales.