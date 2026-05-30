Edificio emblemáticos de León: Suero de Quiñones 3-5

Publicado por Ovidio Prieto Martínez Creado: Actualizado:

León, julio de 1985. Mariano Díez Sáenz de Miera y Ángel San Juan Morales firmaron un primer proyecto de viviendas, locales y garajes para la Constructora Leonesa S.A. en un solar de Suero de Quiñones c/v a Roa de la Vega. Dificultades con la Licencia Municipal, obligaron a modificar el proyecto inicial para adaptarlo al Plan General. Superados los problemas administrativos, dirigieron las obras con José Manuel García Jiménez como aparejador. Levantaron el edificio con estructura de hormigón y forjados cerámicos. Abrieron un sótano para aparcamientos. La planta baja para locales comerciales ocupando toda la parcela, junto a la rampa del garaje pegada a la medianera del fondo y dos portales, cada uno con su bajada al sótano segregada de la escalera principal y el ascensor para subir a cuatro plantas con 22 viviendas bien distribuidas entre la calle y un patio posterior. Dispusieron los alzados exteriores sutilmente asimétricos y tripartitos. En la base, los escaparates de las tiendas, dos portales por Suero de Quiñones y la entrada del garaje por la finca colindante en Roa de la Vega. El orden principal revestido de ladrillo aparejado a soga. En el plano de fachada vanos cuadrados y verticales en disposición simétrica decorados con piezas de hormigón prefabricado y balconcillos semicirculares culminados por una icónica estructura metálica triangulada entre las dos partes de un prominente frontón partido con arco dibujado a sardinel y vinculado a cuerpos cerrados en voladizo con los mismos vanos y singulares elementos prismáticos ornamentales de malla metálica con el aspa de San Andrés en cada cara. En la coronación un peto ciego con otros pequeños prismas de caras igualmente aspadas. Y doblando la calle, el mismo frontón partido, monumental e informal; imponente elemento iconográfico surgido de la memoria colectiva reinterpretando un motivo clásico en clave contemporánea como signo reconocible en nuestro paisaje cotidiano… Al parecer, Mariano y Ángel, recurren a formas extravagantes, a la doble codificación y al proscrito ornamento -que manejan con innegable dimensión lúdica-, para superar la frialdad racionalista y sugerir otra posible interpretación del hecho urbano… Sin duda, un buen ejemplo de arquitectura residencial española entre el tardomodernismo y la posmodernidad, en el contexto urbano leonés de finales del siglo XX… ¡Me encanta!