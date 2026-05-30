El gesto con la mano que puede evitar graves accidentes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un nuevo accidente de tráfico en zona urbana ha vuelto a poner de manifiesto los peligros que acechan a los usuarios de movilidad personal en las ciudades españolas. Esta mañana, una conductora de patinete eléctrico ha resultado herida de gravedad tras colisionar contra la puerta de un turismo que se abría en ese preciso instante. Los servicios de emergencia han tenido que trasladarla en UVI móvil al hospital más cercano, donde permanece bajo observación médica.

El suceso, que podría haberse evitado con un simple cambio de hábito al abrir la puerta del vehículo, ha reabierto el debate sobre la seguridad vial en entornos urbanos compartidos por múltiples tipos de vehículos. Mientras la víctima se recupera de sus lesiones, los expertos recuerdan que existe una técnica sencilla, prácticamente desconocida en España, que reduce drásticamente este tipo de incidentes.

La técnica conocida como 'Dutch Reach' o 'apertura a la holandesa' consiste en un gesto tan simple como efectivo: utilizar la mano más alejada de la puerta para abrirla. Es decir, si el conductor se encuentra en el lado izquierdo del vehículo, debe abrir la puerta con su mano derecha, forzando así un giro natural del torso que permite verificar si algún ciclista, patinete o motocicleta se aproxima por detrás.

Origen y funcionamiento de la técnica holandesa

Este método de apertura de puertas de vehículos surgió en los Países Bajos durante la década de 1970, cuando el uso masivo de la bicicleta como medio de transporte comenzó a generar conflictos con los automóviles estacionados. Las autoridades holandesas comprendieron que era necesario educar a los conductores desde las autoescuelas para prevenir los denominados 'doorings', accidentes causados por la apertura repentina de puertas.

El funcionamiento de la técnica 'Dutch Reach' se basa en biomecánica simple: al utilizar la mano derecha para abrir la puerta izquierda, el cuerpo del conductor gira automáticamente hacia atrás, ampliando significativamente el campo de visión. Este movimiento natural permite detectar vehículos que circulan por el carril contiguo o por el carril bici, ofreciendo varios segundos adicionales para reaccionar.

En los Países Bajos, donde aproximadamente el 27% de todos los desplazamientos se realizan en bicicleta, la implementación de esta técnica ha reducido drásticamente los accidentes relacionados con puertas de automóviles. Las estadísticas de seguridad vial holandesas muestran que los 'doorings' representan menos del 2% de los accidentes con ciclistas, una cifra significativamente inferior a la de otros países europeos.

La situación en España y el auge de la micromovilidad

En España, el incremento exponencial del uso de patinetes eléctricos y bicicletas en los últimos cinco años ha multiplicado los riesgos en las calles urbanas. Según datos de la Dirección General de Tráfico, durante 2023 se registraron más de 1.200 accidentes que involucraron a usuarios de vehículos de movilidad personal, una cifra que representa un aumento del 18% respecto al año anterior.

Los expertos en seguridad vial señalan que la falta de formación específica sobre la convivencia con estos nuevos medios de transporte constituye uno de los principales problemas. A diferencia de lo que ocurre en países como los Países Bajos, Dinamarca o Alemania, en las autoescuelas españolas no se enseña de manera sistemática la técnica de apertura segura de puertas.

Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla concentran el mayor número de incidentes relacionados con patinetes y bicicletas. En la capital española, el Ayuntamiento ha iniciado campañas de concienciación dirigidas tanto a conductores como a usuarios de movilidad personal, aunque todavía sin mencionar específicamente la técnica 'Dutch Reach' como medida preventiva.

Implementación y educación vial

Diversos colectivos ciclistas y asociaciones de usuarios de movilidad sostenible vienen reclamando desde hace años la inclusión de esta técnica en el temario oficial de las autoescuelas. Argumentan que se trata de un gesto simple que salva vidas y que su enseñanza no requiere inversión económica significativa ni modificaciones estructurales en la formación vial.

Algunos países europeos ya han comenzado a incorporar la técnica holandesa en sus programas de educación vial. Reino Unido modificó en 2021 su Código de Circulación para recomendar explícitamente el uso del 'Dutch Reach', mientras que Irlanda y Bélgica han seguido pasos similares.

El accidente de esta mañana sirve como recordatorio dramático de la necesidad urgente de actualizar los protocolos de seguridad vial en España. Mientras la conductora del patinete se recupera de sus heridas, un simple cambio de hábito al abrir la puerta del coche podría evitar que otros sufran lesiones similares en el futuro.