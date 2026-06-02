Bonito rulado para el menú de Asleca

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Alimerka donó este martes est a la Asociación Leonesa de la Caridad (Asleca) una parte de los primeros ejemplares de Bonito del Norte subastados en la Rula de Avilés. La compañía ha vuelto a destacar al ser la primera en pujar por el conocido como «campanu del mar», el primer bonito del Norte rulado en Avilés. En esta ocasión, adquirió la primera tina, de 89,5 kilos, a un precio de 398 euros por kilo, lo que supone un récord histórico. El bonito sirvió para preparar en las cocinas de Asleca el menú con el que comieron los usuarios de este centros que atiende a personas transeúntes.