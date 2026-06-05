La orfandad de Persépolis

Publicado por EFE París Creado: Actualizado:

La artista francoiraní Marjane Satrapi, mundialmente conocida por el cómic y la película ‘Persépolis’, falleció a los 56 años, informaron este jueves sus allegados. «Marjane Satrapi murió de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida», señalan sus familiares en un comunicado citado por medios locales, así como amigos en declaraciones a France Info.

Satrapi, cuyo marido (productor, actor y guionista) murió el 8 de abril de 2025, alcanzó fama internacional con ‘Persepolis’, autobiografía gráfica que relata su infancia y adolescencia en Irán durante la Revolución Islámica y su posterior exilio, publicada a partir de 2000, premiada en el Festival de Cómic de Angulema en 2001 y adaptada al cine en 2007.

Su amiga, la socióloga francoiraní Azadeh Kian, señaló que desde la muerte de su mariado «ya no era la misma». La autora de ‘Persépolis’, ‘Pollo con ciruelas’ y ‘Bordados’, le repetía en sus conversaciones que había «dejado de luchar» y que quería «irse». «Se estaba dejando morir desde la pérdida del amor de su vida», afirmó la académica, quien recordó que ambos habían crecido juntos y mantenían una relación muy estrecha. Pese a su delicado estado de salud, Satrapi seguía muy pendiente de la situación en Irán, un país al que permaneció profundamente ligada durante toda su vida, según su amiga. «Amaba enormemente a su país, aunque era muy crítica con el régimen», señaló Kian. La escritora seguía con preocupación la represión contra la sociedad civil iraní y defendía públicamente los movimientos en favor de las libertades y los derechos de las mujeres. Para su amiga, Satrapi fue una «artista comprometida» que utilizó tanto sus libros como sus películas para hacer llegar al mundo un mensaje universal de democracia, igualdad y libertad.

Historietista, cineasta, dibujante, pintora y escritora, nació en Rasht (Irán) en 1969 y estaba afincada en París, dónde llegó en 1994 y adquirió la nacionalidad francesa en 2006. También es autora de obras como ‘Bordados’ y ‘Pollo con ciruelas’, y en 2024 fue reconocida con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades por su defensa de los derechos humanos y la libertad. Un año más tarde rechazó la Legión de Honor francesa por su percepción de «una actitud hipócrita de Francia hacia Irán» frente a la nueva ola de represión y por solidaridad con las mujeres y ciudadanía de su país natal.