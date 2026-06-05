El papamóvil mini de León XIV para su acto en el Bernabéu

Publicado por J. A. Guerrero Madrid Creado: Actualizado:

Más de cuatro décadas después de que Juan Pablo II reuniera a miles de jóvenes en el Santiago Bernabéu, otro papa volverá a convertir el estadio blanco en escenario de una cita religiosa multitudinaria. León XIV recorrerá el interior del campo el próximo 8 de junio a bordo de un vehículo tan singular como inesperado: un E-Z-GO RXV eléctrico, con batería Samsung, transformado en Burgos por Green Mowers para que el pontífice pueda viajar de pie.

El resultado es un «buggy» de golf sin techo ni parabrisas, con plataforma trasera reforzada, ruedas llenas de agua para ganar estabilidad, superficie antideslizante y escudo pontificio estampado sobre la carrocería. «Es mucho más que un carrito de golf», resume Alberto Ruiz, director comercial de la compañía burgalesa. Acostumbrada a preparar «buggies» para campos de golf, campings, resorts, hoteles y eventos, la firma ha afrontado esta vez un encargo muy distinto a los habituales.

El pedido llegó hace aproximadamente un mes, a través de un contacto cuya identidad la empresa prefiere no revelar. La primera reacción fue de sorpresa y también de vértigo. «Nos vino de repente y con miedo», recuerda Ruiz, dijeron que sí. A partir de ahí técnicos, mecánicos, personal de operaciones y equipo comercial se pusieron a trabajar «desde el minuto cero».

Green Mowers suele adaptar este tipo de vehículos con cajas traseras para herramientas, módulos cerrados, compartimentos isotermos o asientos adicionales orientados hacia atrás. Pero nunca había hecho algo así. «Es la primera vez que hacemos una plataforma para que se pueda poner de pie una persona», explica el director comercial.Para convertir el «buggy» en papamóvil, la empresa retiró barras, techo y parabrisas, e instaló en la parte trasera una plataforma abierta reforzada con barras de acero de 40 milímetros y superficie antideslizante. También añadió un respaldo para que el pontífice pueda apoyarse en caso de cualquier movimiento brusco y llenó las ruedas con agua para aumentar la estabilidad. El vehículo, diseñado en color blanco roto, cuenta con asientos y respaldo de cuero beis oscuro, batería de litio Samsung, freno electromagnético y el escudo pontificio incorporado al diseño.

El vehículo burgalés forma parte de la flota prevista para el viaje de León XIV a España. El pontífice contará con dos papamóviles llegados desde Roma para los actos multitudinarios y con tres vehículos eléctricos tipo «buggy» para desplazamientos en espacios cerrados. El traslado se ha realizado con la colaboración del Ejército del Aire y del Espacio.

El recorrido será de aproximadamente un kilómetro y se realizará siempre dentro del Santiago Bernabéu, no por la vía pública. La velocidad a la que avanzará tampoco dependerá de la empresa: será la Santa Sede la que determine el ritmo del desplazamiento de León XIV.Una vez concluido el acto, el vehículo regresará a Burgos. Habrá recorrido apenas un kilómetro por el Bernabéu, pero «lo guardaremos como una anécdota, como un grato recuerdo y como un sello de identidad», concluye Ruiz.

El Papa León XIV llegará este sábado 6 de junio a España con su mensaje por la defensa de la dignidad de los migrantes como prioridad, especialmente durante su visita a Canarias, en un momento en el que precisamente el país esta llevando a cabo un proceso extraordinario de regularización de migrantes. A su llegada a Madrid, como a su partida en Tenerife, se recibido y despedido por los reyes.