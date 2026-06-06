Cientos de personas llevan el corazón de León a León XIV

El colegio Agustinas de León formó un corazón en el patio para dar la bienvenida al Papa.dl

León XIV inicia este sábado en Madrid la primera visita de su pontificado a España. Madrid, Barcelona, Las Palmas y Tenerife son las provincias que figuran en el itinerario con un recorrido de más de 2.500 kilómetros en siete días y 21 actos.

Es la primera vez, en quince años, que un Papa realiza un viaje al país y León XIV lo hace en calidad de jefe de estado del Vaticano, envuelto en el carisma agustiniano y seguido por millones de personas in situ. Solo en la eucaristía de Cibeles, prevista para el domingo, se espera a un millón de personas.

Muchos leoneses han querido acompañar a León en los actos de Madrid a través de las pastorales juveniles de las diócesis de León y Astorga, la parroquia del Mercado, colegios religiosos (Agustinas Misioneras, Agustinos y Carmelitas, entre otros) y la cofradía de Santo Tomás de Canterbury de Puente Castro. Casi un millar de personas están inscritas para participar en la vigilia de la juventud en la plaza de Lima, el sábado a partir de las 20.30 horas, en la eucaristía del domingo o en ambos eventos.

El colegio San José—Agustinas Misioneras de León realizó el jueves un acto de bienvenida a León XIV al mismo tiempo que lo hicieron cientos de colegios de toda España ligados a la Familia Agustiniana de España. «Se caía el patio con la canción ‘Alzo mi mirada’», explicó sor Julita Quijano.

«El acto ha querido reflejar el espíritu de la educación agustiniana: construir comunidad, cultivar la interioridad y caminar juntos desde la fraternidad, la acogida y la esperanza», explica Almudena Cano, directora general. Una veintena de estudiantes que han terminado la PAU se desplazaron el viernes a la capital con una profesora para participar en la acogida al pontífice, tanto en la vigilia de la juventud como en la misa del domingo.

El obispo de León, Luis Ángel de las Heras, que acompañará al Papa en todo su recorrido, dio la bienvenida a León con unas palabras grabadas en la Catedral de León este viernes: «Hemos preparado su visita con el corazón bien dispuesto» y «nos haremos presentes en los actos de Madrid, pero también en Barcelona, sobre todo en la Sagrada Familia por la especial conexión que León tiene con Gaudí, y queremos acompañar al Papa también en Canarias porque nuestro compromiso con los inmigrantes es fuerte en León», señaló. Un total de 110 jóvenes de la pastoral de juventud de la diócesis legionense parte esta madrugada para Madrid.

«Acompañamos al Papa también en Canarias: el compromiso con los inmigrantes es muy fuerte en León", afirma el obispo de León, Luis Ángel de las Heras

El administrador diocesano de Astorga, Javier Gay, también acompañará al Papa. Si tiene ocasión «le diré que la diócesis de Astorga espera obispo», comentó. Un total de 124 jóvenes se desplazan desde Astorga este sábado y 80 adultos lo hará el domingo para la misa.

«Es un hito histórico», asegura Manuel Fláker, párroco del Mercado desde donde se movilizan cuatro autobuses (dos el sábado y dos el domingo) para acompañar al pontífice. «El Papa es una referencia moral, valiente, a la vez que comedido y prudente», algo que encaja con el espíritu agustiniano y la genealogía internacional de Robert Prevost, matiza el sacerdote. La parroquia referente de los grupos neocatecumenales moviliza cuatro autobuses y

La cofradía de santo Tomás de Canterbury de Puente Castro ha organizado otro viaje para la eucaristía del domingo en el que participan diversos colectivos, desde Alzhéimer León a un grupo de mexicanos que se ha sumado a la expedición para acompañar a León XIV en Madrid.

León XIV llega al aeropuerto de Madrid a las 10.30 horas y su primer acto es una recepción en el Palacio Real.