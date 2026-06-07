El pontífice pone como ejemplo a la juventud a un santo 'leonés'

Publicado por Ana Gaitero Redactora de Sociedad Agencias Redacción Creado: Actualizado:

TDurante la vigilia de la juventud, el Papa León XIV puso como ejemplos a seguir a tres santos: san Juan Crisóstomo, santo Tomás de Villanueva y santo Toribio de Mogrovejo, además de San Agustín. Este último, nacido en 1538 en Mayorga de Campos, localidad ligada históricamente al Obispado de León, fue el segundo arzobispo de Lima y el gran misionero de América. Además, su madre, Ana de Robledo, era natural de Villaquejida, pueblo leonés del sur de León, donde se le tiene veneración.

De san Juan Crisóstomo destacó León XIV su «rectitud de vida» y su «valentía para hablar ante el Emperador, diciendo cosas a favor de la justicia"; del agustino Tomás de Villanueva señaló su «ardiente caridad» y confesó que le ha «alentado en momentos de prueba", y de santo Toribio de Mogrovejo hizo hincapié en su «compromiso con la justicia, especialmente frente a los abusos y la corrupción de su época".

Santo Toribio de Mogrovejo estudió Derecho civil y eclesiástico en la Universidad de Salamanca.