El Papa santifica ‘torre berciana ’ de Gaudí

Un gran espectáculo de luz en homenaje a Antonio Gaudí ilumina la Sagrada Familia tras la misa y la bendición de la Torre de Jesús celebrada por el papa León XIV.EFE / MARTA PÉREZ

En el día en que se cumplieron los 100 años del fallecimiento de Antoni Gaudí, el Papa León XIV bendijo la torre de Jesús de la Sagrada Familia, su obra inacabada. Esta imponente estructura, de 172,5 metros de altura, es el punto más alto de Barcelona y coloca a la basílica como el templo de mayor altura de la cristiandad.

El pontífice, acompañado por los reyes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Salvador Illa, ha bendecido la torre tras salir por la fachada del Nacimiento y alzar la mirada hacia la cruz que corona la torre, iluminada por primera vez.

‘Alzad la mirada’ es precisamente el lema del viaje a España de León XIV, que en su homilía, en la que ha alternado nuevamente el catalán y el castellano, ha proclamado que «no se puede creer en Jesús y promover la guerra y matar inocentes» o «abandonar a quien huye». «No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria», ha expresado el pontífice, que ha ensalzado a la Sagrada Familia como «un signo de unidad y de concordia».

La cruz iluminada que remata la torre de Jesús fue hecha en El Bierzo.EFE/Quique García

Un momento de especial emoción antes de que leyera las palabras de la bendición y alzara el hisopo con el agua bendita hacia el cielo. La cruz que remata la «torre berciana» une de nuevo los destinos de León, Barcelona y Gaudí: ha sido fabricada en la factoría de Tvitec (vidrio térmico de alto rendimiento) y en Roldán (acero corrugado), ambas ubicadas en El Bierzo.

La enorme cruz, de 17 metros de altura y 13 metros en cada uno de sus cuatro brazos, «brilla de día, reflejando la luz del sol, y brilla de noche, iluminando la ciudad como un faro abierto al Mediterráneo», señaló el Pontífice. El acto ha culminado con un espectáculo tecnológico de luz y color, creado especialmente para la ocasión, que ha iluminado la Torre de Jesús y el cielo de Barcelona en homenaje a la creatividad y visión de Gaudí.

Un rostro gigante de Gaudí se iluminó sobre el cielo de Barcelona con drones mientras que los fuegos parecían ‘quemar’ la basílica mientras la música que salía de su interior daba más potencia al espectáculo.

En un discurso alternando catalán y castellano frente a miles de feligreses en el exterior de la basílica, el pontífice ha calificado a Antoni Gaudí como el «arquitecto de Dios». El obispo de León, Luis Ángel de las Heras, el administrador diocesano de Astorga, Javier Gay, y una representación de Casa Botines asistieron al momento histórico de la que ya se conoce como la ‘torre berciana de Gaudí’.

Por la mañana, el director general de Fundos, José María Viejo del Pozo y el director del Museo Casa Botines Gaudí, Raúl Fernández Sobrino asistieron a los actos de conmemoración del centenario del fallecimiento de Antoni Gaudí con una ofrenda floral ante la tumba de Gaudí, lugar donde León XIV rezaría por la tarde nada más entrar en la Sagrada Familia.

Unas 120.000 personas han salido a la calle en Barcelona para ver al papa en su trayecto en papamóvil hacia la Sagrada Familia, donde otras 9.000 personas han podido seguir el acto litúrgico, tanto dentro de la basílica como en el exterior a través de pantallas gigantes. Antes de acudir a la Sagrada Familia el papa ha visitado la iglesia de San Agustín de Barcelona, situada en el barrio del Raval, uno de los más pobres de la ciudad, donde ha sido recibido por su rector, Faustin John Mlelwa, un viejo conocido suyo, con quien había coincidido años atrás en Tanzania y Perú.

Primer papa en una cárcel

León XIV se ha convertido este miércoles en el primer papa en visitar un centro penitenciario español con su encuentro con reclusos en la prisión de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires, a quienes ha llevado un mensaje de esperanza antes de su visita a Montserrat, donde ha venerado a la Moreneta.

«Aunque el agobio y la tristeza marquen algunos momentos de vuestro camino, recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona», ha dicho el papa en su discurso ante cerca de 80 reclusos y reclusas de los centros de Brians 1, Brians 2 y Wad Ras.

En la sala de actos de Brians 1, el complejo penitenciario más grande de Cataluña, el papa ha escuchado los testimonios de Montse y Josefina, dos reclusas que han relatado cómo han recuperado la fe en la cárcel. Montse, que ha expresado su alegría por la presencia del pontífice en un lugar donde a menudo las presas se sienten «olvidadas», ha explicado que ha vuelto a acercarse a Dios tras haber sufrido mucho con la muerte de su hijo, porque «no entendía por qué Dios se lo había llevado». Josefina, otra presa, explicó que cuando su hijo sufrió un grave accidente su fe se tambaleó.

El Papa inicia este jueves la sexta etapa de su viaje en Canarias.