La advertencia de Mar Gómez sobre el eclipse: lo que nadie esperaba para ese día

Publicado por L. Santamarta León Creado: Actualizado:

La expectación crece en toda España ante el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto, un fenómeno astronómico que no se observa en la península ibérica desde hace más de un siglo. Sin embargo, la incertidumbre meteorológica mantiene en vilo a millones de personas que ya planifican sus desplazamientos para presenciar este espectáculo celeste único.

Mar Gómez, doctora en Ciencias Físicas y directora meteorológica de eltiempo.es, ha concedido una entrevista a EFE durante un viaje de prensa organizado por Civitatis en A Coruña, una de las ciudades privilegiadas para la observación del eclipse, al igual que León. Sus declaraciones han sido contundentes: la predicción meteorológica fiable solo estará disponible una semana antes del evento astronómico.

"Me encantaría darte una respuesta sobre la previsión del tiempo para ese día, pero la verdad es que no lo sabemos porque es fiable a unos días vista", ha confesado la experta, dejando claro que cualquier pronóstico a dos meses vista carece de validez científica. Esta limitación temporal de las predicciones meteorológicas añade un componente de incertidumbre al acontecimiento más esperado del año en el ámbito astronómico.

El dilema meteorológico de agosto en España

La meteoróloga ha lanzado una advertencia que preocupa a los aficionados a la astronomía: agosto es un mes propenso a tormentas en gran parte del territorio español. Aunque se trata de un período generalmente caluroso, la aparición de fenómenos tormentosos podría arruinar la observación del eclipse en algunas zonas del país.

"Sabemos que los meses de agosto son meses calurosos. En general, también son meses en los que a veces aparecen tormentas", ha alertado Gómez, quien adelanta que será necesario esperar hasta una semana antes para conocer la tendencia meteorológica. Esta situación afecta no solo a Galicia, sino también a todas las comunidades autónomas donde se observará la fase total del eclipse.

Las regiones privilegiadas para presenciar la totalidad del fenómeno incluyen Asturias, Cantabria, Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares.

Un fenómeno astronómico sin precedentes en más de un siglo

Mar Gómez, reconocida divulgadora científica especializada en astrofísica, subraya que este eclipse es único porque será el primero total visible en la península ibérica desde 1912. Esta rareza temporal convierte al evento en una oportunidad irrepetible para varias generaciones de españoles.

La experta insiste en diferenciar este fenómeno del eclipse anular que muchos españoles recuerdan de 2005. "No es exactamente lo mismo; sí que es verdad que la Luna cubre casi por completo el disco solar, pero digo 'casi' porque precisamente en un eclipse anular, lo que vemos es ese anillo de fuego, porque no se ha cubierto por completo", explica la física.

La diferencia fundamental radica en la distancia entre la Tierra y la Luna. En un eclipse anular, nuestro satélite natural se encuentra más alejado de la Tierra y su tamaño aparente no es suficiente para cubrir completamente el disco solar, creando ese característico anillo luminoso. En cambio, el próximo 12 de agosto, la geometría celeste será perfecta para un eclipse total.

Efectos sobre humanos y animales

"Nosotros no vamos a notar nada más que si estamos en la franja de la totalidad se va a hacer por completo de noche", señala Gómez sobre los efectos que experimentarán los observadores humanos. Sin embargo, el reino animal reaccionará de forma extraordinaria ante este oscurecimiento repentino.

Los animales recibirán lo que la meteoróloga describe como un "tsunami de melatonina" que alterará completamente sus biorritmos. Las consecuencias serán visibles inmediatamente: las aves intentarán regresar a sus nidos creyendo que ha llegado el anochecer, las hormigas buscarán refugio en sus hormigueros, las ovejas se reagruparán instintivamente y las vacas dejarán de pastar.

Afortunadamente, esta confusión será breve. La fase total del eclipse durará apenas unos minutos, alcanzando su máximo de aproximadamente dos minutos cerca de Islandia. En territorio español, la duración de la totalidad variará según la ubicación geográfica, siendo más prolongada en las zonas del norte peninsular.

Fenómenos visuales únicos al atardecer del 12 de agosto

El horario vespertino del eclipse añadirá espectacularidad al evento. Los observadores podrán apreciar el llamado Sol de sangre, un efecto de la refracción atmosférica que modificará la apariencia habitual del astro rey. "Por refracción atmosférica, simplemente vamos a ver el Sol un poquito más achatado; y además la corona solar se va a ver con un tono un poquito más rojito en vez de ese tono blanquecino característico", detalla la experta.

Otro de los fenómenos fascinantes serán las perlas de Bailey, destellos luminosos que aparecen justo cuando se va a producir la totalidad. Estos resplandores se generan cuando la luz solar atraviesa los cráteres, valles y montañas de la superficie lunar, creando puntos brillantes alrededor del borde de la Luna.

El espectáculo visual incluirá también el anillo de diamantes, un destello muy potente de luz que marca con precisión el inicio y el final de la fase total. Este efecto, junto con las perlas de Bailey, constituye uno de los momentos más fotografiados durante cualquier eclipse total de Sol.

La corona solar como protagonista principal

Mar Gómez destaca que la corona solar será una de las grandes protagonistas del eclipse total. Esta atmósfera externa del Sol, invisible bajo condiciones normales debido al brillo del disco solar, se revelará "como un destello alrededor del Sol, como si fuera una especie de anillo" únicamente observable durante los escasos minutos de totalidad.

La corona solar alcanza temperaturas de millones de grados y se extiende millones de kilómetros en el espacio, pero solo durante un eclipse total podemos apreciar su estructura y belleza a simple vista. Este fenómeno ha permitido a los científicos estudiar aspectos fundamentales de nuestra estrella que de otro modo permanecerían ocultos.

El inicio de una trilogía de eclipses en España

El eclipse del 12 de agosto de 2026 marca el inicio del llamado trío de eclipses ibéricos, una secuencia astronómica extraordinaria que beneficiará especialmente a España. Esta serie se completará con dos eventos adicionales en un período de apenas dos años.

El segundo eclipse total está programado para el 2 de agosto de 2027 y cruzará el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán, ofreciendo un espectáculo único para el sur peninsular y el norte de África. Finalmente, el 26 de enero de 2028, un eclipse anular permitirá observar un "anillo de fuego" alrededor del Sol en una franja que atravesará la península de suroeste a noreste.

Esta concentración de fenómenos astronómicos convierte a España en uno de los mejores lugares del planeta para la observación de eclipses durante estos años, atrayendo la atención de astrónomos profesionales y aficionados de todo el mundo.