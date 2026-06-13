Edificios emblemáticos de León: Juan de Badajoz, 9

Publicado por Ovidio Prieto Martínez Creado: Actualizado:

En febrero de 1950, Felipe Moreno Medrano firmó este edificio para Ángel Alonso Rodríguez en un solar de esquina de la calle Juan de Badajoz c/v a Sampiro, cuyas obras dirigió con Avelino García Láiz como aparejador. Moreno levantó el edificio con muros de ladrillo, pilares y vigas de hormigón armado y forjados de piso de ferroladrillo sobre una cimentación de zapatas aisladas y zanjas corridas de hormigón.

Excavó un sótano parcial para carboneras. Dispuso la planta baja para locales comerciales y el portal por Juan de Badajoz pegado a la medianera con la escalera al fondo para servir a cuatro pisos con doce viviendas, 3 por planta. Proyectó los alzados conciliando el revoco con el ladrillo, simétricos y con ordenación tripartita. Basamento con sencilla portada en el extremo izquierdo y el resto para los huecos de los locales.

El cuerpo residencial con tres volúmenes cerrados de bordes cóncavos, revocados y en voladizo con grandes ventanas en frentes de ladrillo, dos de ellos flanqueando terrazas entre ventanas en paños estucados con el canónico despiece de cantería, hoy desaparecido bajo los repintes. En la esquina lienzos de ladrillo abren sus huecos sobre una balconada corrida con barandilla y adorno de hierro trabajado en un primer piso de arista biselada. Arriba, una imposta lisa da paso al orden de coronación, igualmente revocado, con ventanas entre balcones protegidos por barrotes metálicos bajo un atractivo alero de obra encasetonado que actúa como remate clásico y facilita la lectura compositiva del edificio… A principio de los años 50, Felipe Moreno seguía fielmente los «protocolos autárquicos», caracterizados por una revisión moderada de los lenguajes académicos y tradicionales con indudable contención expresiva. A destacar aquí, los volúmenes curvos en voladizo que aportan dinamismo al alzado, y la solución de esquina como pieza singular biselada con balconada corrida, que acentúa la continuidad visual entre calles y pondera su condición de vértice urbano.