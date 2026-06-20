La fiesta dadá del arte textil de León

Carmen luce una de las obras de María Teresa Morán Encinas de su serie 'Paisajes que me habitan. Puntadas urbanas'.ÁNGELOPEZ

Querían tocar la fibra a León y lograron su objetivo. Las 38 obras elaboradas por alumnado veterano y del segundo curso del grado superior de Arte Textil de la Escuela de Arte y Superior de Conservación de Bienes Culturales de León sorprendieron por su audacia y el porte de modelos profesionales y amateur que los presentaron.

«Esto no es un desfile, es una fiesta dadá», advirtieron las profesoras Sara Cabezas y Esther Palomo. «León te voy a tocar la fibra» transformó el patio del centro «en un espacio de encuentro para que todo León nos escuche y nos mire» y, como subrayó Adnan Al-Abrash Núñez, alumno impulsor de la iniciativa, que «León crea que de verdad se puede hacer algo en el sector textil».

«Visibilizar a León y su arte textil es una obligación que desde esta Escuela y desde el departamento de Textiles Artísticos asumimos con ganas para ser el referente que pretendemos», señalaron.

Los muestrarios con los practican las técnicas de bordado, piezas elaboradas para obras de teatro, tapices de alto lizo, bajo lizo, «esculturas» de lana y avalorios de plásticos reciclados, sacos de esparto, tejidos estampados y piezas recicladas, máscaras, bolsos, tocados... Los Poliésters, como autodenominaron los creadores textiles de 2º curso ( Adnan Al-Abrash Nuñez, Noelia Martínez Rey, Pelayo Madera Gutiérrez, Diego Llamazares Rodríguez y Christian García Fernández), pusieron todos los hilos en la urdimbre de un proyecto que nace con vocación de continuar y de empoderar unas enseñanzas de primer nivel que ofrece la escuela pública en León.

La veteranía la pusieron obras de experimentación textil de Camino Canal Barrio; la invitación de Juana Reseña Ramos Huamán a «volver a las raíces y reconectar con nuestra esencia más pura»; «las madejas de historias que tejen juntas un proyecto común» de Noelia Hernández Tejero; «los tejidos que andan» que Salomé González; los «hilos que cuentan historias de conexiones y emociones» de Alejandro Ogueta Romero; los «paisajes que me habitan» con «puntadas urbanas» de María Teresa Morán Encinas y el rescate de las técnicas tradicionales que de Cristina Fernández García.

La música la puso el DJ OS-KI (Óscar Suárez) y la colaboración de CPI Centro de Personalización de Imagen. Agencia de Azafatas y Modelos dieron a la fiesta dadá del arte textil de León un aire entre la tradición y el futurismo con la creatividad personal de cada uno de los participantes.

«Esto es un homenaje a los profesores, a la escuela, a que León se dé cuenta de que le vamos a tocar la fibra, que la fibra son Poliésteres», recalcó Adnan, que puso tanto empeño en el desfile como si se tratase de la pasarela Cibeles.