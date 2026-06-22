León vive la noche más calurosa de un mes de junio

Las tormentas moderan la ola de calor en León, aunque se mantiene con temperaturas muy por encima de las normales. Diez grados más de las temperaturas medias normales de un mes de junio, que son 24 grados en León y 26,2 en Ponferrada, según las tablas de valores climatológicos normales de Aemet (Agencia Estatal de Meteorología).

Y eso a pesar de las tormentas, que cursaron con mucho aparato eléctrico y bochorno. Este lunes los termómetros registraron 34,4 grados en el Observatorio de La Virgen del Camino y no hubo grandes diferencias con la capital leonesa que, el domingo, alcanzó los 36º centígrados. En Ponferrada, se alcanzaron 36,2 grados centígrados, dos menos que el domingo.

Durante la noche, en León la temperatura más baja fue de 21,2 grados centígrados a las tres de la madrugada, lo que la convierte en la noche más calurosa en un mes de junio. En Ponferrada, la temperatura más baja durante la noche del domingo al lunes fue de 19,3 grados a las siete de la madrugada.

Zamora anotó la mínima más alta desde que hay registros con 24,1º desde que hay registros, el año 1909, según los datos difundidos por la Aemet que destaca que ha sido una noche «muy calurosa» y se ha caracterizado por temperaturas mínimas elevadas.

Según Aemet, la temperatura máxima absoluta en este mes en la capital leonesa se dio el 25 de junio de 1943, con 36,4 grados centígrados, mientras que en Ponferrada el récord es más reciente: 39,6 grados el 17 de junio de 2017.

El martes, catalogado como el día álgido de esta primera ola de calor del verano, se presenta en León con menos fuerza que el domingo. La previsión de Aemet es que en la capital no se superen los 33 grados centígrados, teniendo en cuenta que la referencia es el Observatorio de La Virgen del Camino.

En Ponferrada se prevén 36 grados centígrados de máxima en el tramo de las 6 a las 12 de la mañana.

Los efectos del calor sobre el cuerpo humano son la deshidratación, el aumento de la frecuencia cardica y vasodilatación. También puede ocasionar estrés térmico, calambres y dermatitis y hay mayor riesgo de infecciones cutáneas. Alteraciones en la función renal y mayor cansancio son otras consecuencias del aumento de las temperaturas.

Beber agua suficiente, protegerse la cabeza con sombrero y usar las sombras, además de no salir a la calle en las horas más calurosas del día son consejos habituales que hay que extremar en las personas más vulnerables, sobre todo mayores y dependientes. Con las mascotas también hay que tomar precauciones en las horas de paseo y la hidratación.