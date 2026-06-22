Diario de León

Las ovejas trashumantes despiertan a León

Un rebaño de 1.700 merinas atraviesa la capital para pasar el verano en La Cueta de Babia

El rebaño trashumanten atraveisa León.

El rebaño trashumanten atraveisa León.RAMIRO

Ana Gaitero
Publicado por
Ana GaiteroRedactora de Sociedad
León

Creado:

Actualizado:

El segundo rebaño trasterminate -trashumancia corta- que el ganadero Domitilo Fernández conduce desde Marne a  Babia atravesó esta mañana la capital leonesa de amanecida.

El hatajo de merinas se dirige a los puertos de La Cueta de Babia, en busca del mejor alimento para ee en los pastos frescos de alta montaña.

Bajo la temperatura tórrida de la ola de calor y tras haber dormido en medio de la tormenta, las ovejas guiadas por pastores con sus careas y mastines atraviesan Trobajo del Camino y  descansarán en Villlabalter.

El segundo hatajo de Domitilo Fernández atraviesa León de amanecida.

El segundo hatajo de Domitilo Fernández atraviesa León de amanecida.RAMIRO

Camino a Babia desde Marne

El segundo hatajo de Domitilo Fernández atraviesa León de amanecida.

El segundo hatajo de Domitilo Fernández atraviesa León de amanecida.RAMIRO

Camino a Babia desde Marne

El segundo hatajo de Domitilo Fernández atraviesa León de amanecida.

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Camino a Babia desde Marne

El segundo hatajo de Domitilo Fernández atraviesa León de amanecida.

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Camino a Babia desde Marne

El segundo hatajo de Domitilo Fernández atraviesa León de amanecida.

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Camino a Babia desde Marne

El segundo hatajo de Domitilo Fernández atraviesa León de amanecida.

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Camino a Babia desde Marne

El segundo hatajo de Domitilo Fernández atraviesa León de amanecida.

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Camino a Babia desde Marne

El segundo hatajo de Domitilo Fernández atraviesa León de amanecida.

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Camino a Babia desde Marne

El segundo hatajo de Domitilo Fernández atraviesa León de amanecida.

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Camino a Babia desde Marne

El segundo hatajo de Domitilo Fernández atraviesa León de amanecida.

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Camino a Babia desde Marne

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Camino a Babia desde Marne

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Camino a Babia desde Marne

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Camino a Babia desde Marne

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Camino a Babia desde Marne

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