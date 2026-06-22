Las ovejas trashumantes despiertan a León

El segundo rebaño trasterminate -trashumancia corta- que el ganadero Domitilo Fernández conduce desde Marne a Babia atravesó esta mañana la capital leonesa de amanecida.

El hatajo de merinas se dirige a los puertos de La Cueta de Babia, en busca del mejor alimento para ee en los pastos frescos de alta montaña.

Bajo la temperatura tórrida de la ola de calor y tras haber dormido en medio de la tormenta, las ovejas guiadas por pastores con sus careas y mastines atraviesan Trobajo del Camino y descansarán en Villlabalter.