La ola de calor remite lentamente

Publicado por Agencias Ana Gaitero Redactora de Sociedad León Creado: Actualizado:

La ola de calor se ha mantenido en nivel amarillo en la provincia leonesa, con el pico de temperaturas en la jornada de este martes, considerado el día álgido por la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología). Hasta 38,4ºC registró el termómetro en Ponferrada a las 16.00 horas, mientras que en León capital (con referencia del Observatorio de La Virgen del Camino) se alcanzaron los 36,3 grados a las 19.00 horas (pueden ser hasta dos más en la capital).

Las temperaturas nocturas no han bajado de los 21 grados en la mayor parte de la provincia durante las tres noches de la ola de calor, incluso con las tormentas. A partir de este miércoles las temperaturas retrocederán lentamente, pero van a mantenerse altas y por encima de las medias normales para el mes de junio.

Todas las provincias de Castilla y León estarán este miércoles en aviso amarillo por altas temperaturas, si bien en el caso de Valladolid y Burgos la alerta será de nivel naranja (peligro importante) ante la previsión de temperaturas máximas que podrían llegar a los 39 grados. De entre ellas, la meseta de Valladolid, el norte de Burgos y el Condado de Treviño tendrán aviso naranja entre las 13.00 y las 20.59 horas del miércoles. Por su parte, el resto de las provincias de la Comunidad tendrán aviso de nivel amarillo en la misma franja temporal, ya que se podrán alcanzar los 36 grados en provincias como Ávila, León, Palencia, Segovia, Soria o Zamora. La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, pidió a la ciudadanía «extremar el cuidado» a la hora de realizar actividades en zonas de baño, especialmente durante la ola de calor que afecta a todo el país. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, pidió a la población que extreme la precaución ante el calor. En general, en la jornada del miércoles se prevé un cielo poco nuboso con nubes altas, y con nubosidad de evolución diurna, con chubascos dispersos con tormenta en el cuadrante noroeste, probabilidad de ellos en el resto, algunos pueden ir con granizo y algunas tormentas pueden ser secas.

El «cambio» en el tiempo viene motivado por la entrada de una masa de aire atlántica más fría por el oeste peninsular y que será «el inicio del fin de la ola de calor", según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Sin embargo, las temperaturas mínimas tendrán ligeros cambios y serán «excepcionalmente altas» en muchas zonas, con máximas en ligero descenso en el oeste y sin cambios en el resto.

Las zonas más castigadas por la ola de calor en el norte de España ha sido el País Vasco, Cantabria y La Rioja donde se han superado los 40 grados y han estado en alerta roja. Los termómetros de la localidad de Tama, en el municipio de Cillorigo de Liébana, han alcanzado este martes hasta 43,7 grados, la temperatura más alta en Cantabria desde que existen registros.

El termómetro llegó a los 43,6 grados en Llodio (Álava), la máxima en el País Vasco. Una persona de 90 años falleció por golpe de calor en una residencia de mayores en Bizkaia, ha informado el Servicio Vasco de Salud, Osakidetza. Este servicio atendido este martes a 44 personas —el doble que el lunes— a consecuencia de las altas temperaturas. En Almería se produjo otro fallecimiento, el de un hombre de 68 años, por un golpe de calor. El paciente fue trasladado al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería por el servicio de emergencias en situación de parada cardiorrespiratoria.