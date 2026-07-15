Fe que llena los pueblos

Publicado por Claudia Melcón León Creado: Actualizado:

Hasta el 6 de septiembre, 29 templos leoneses abrirán de martes a domingo de 11 de la mañana a 1 y media de la tarde y de 5 a 8 de la tarde como parte del Programa de apertura de Monumentos Verano 2026 gracias al convenio de la Diócesis con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León.

Las iglesias se dividen en tres áreas temáticas: Camino de Santiago Francés, Retablos Platerescos del Este de León y Románico Norte.

José María Martínez, responsable de prensa de la Diócesis de León, afirma que «la iniciativa ha dado lugar a restauraciones de iglesias, como la de San Martín de Valdetuéjar. Se ha ido notando ese efecto positivo en los pueblos y les aporta atractivo».

El área temática de la Ruta Jacobea es la más popular, según Martínez. La Colegiata de Santa María de Arbas es la verdadera estrella de este área, según Martínez, por ser parte del Camino del Salvador, el ramal que une León con Oviedo. Otro templo que forma parte del itinerario es la ermita de Santiago (Trobajo del Camino).

Martínez resalta la afluencia de extranjeros en los pueblos pequeños gracias al Camino. Sobre todo en los últimos años triunfa la presencia de un invitado sorpresa: «Hay mucha presencia de Corea, país en el que hay mucha difusión del Camino de Santiago y donde se celebrará la próxima JMJ 2027. En los templos se ofrecen materiales en distintos idiomas para facilitar la oración».

El Renacentismo imbuyó de su espíritu a los pueblos leoneses, algo que desvela la ruta de Retablos Platerescos al Este de León en colaboración con la Asociación Cultural Balle de Escapa.

Jesús Revilla, secretario de la asociación, dice que «son retablos desconocidos. Pertenecen a la Escuela Juniana (de Juan de Juni) y fueron creados gracias al Monasterio de Santa María de Trianos. Los monjes trajeron a pintores y escultores de la Borgoña francesa para que trabajaran en la zona. La zona vivía un auge gracias al comercio de la lana y las buenas cosechas».

La importancia artística de estos retablos ha sido reconocida por el mundo académico: «César García Álvarez, doctor en Historia del Arte de la Universidad de León, cree que tenemos unos de los mejores grutescos de Castilla y León».

Algunos de los templos donde pueden observarse estos retablos son la Iglesia de San Pedro Apóstol de Valecillo y la Capilla de Jesús Nazareno (Sahagún).