La ley antitabaco preocupa a León

Publicado por Ismael G. Manjón León Creado: Actualizado:

La ley antitabaco que se aprobó el martes en el Consejo de Ministros preocupa a los hosteleros y, también, por supuesto, a los de León. Todo parece indicar que en los próximos meses, esta propuesta, puede salir adelante cuando se apruebe en el Congreso de los Diputados (su no aprobación supondría que todo siguiera de la misma forma) y eso hará que muchos negocios se vean afectados de muchas maneras.

Uno de los negocios que más se verán envueltos con este cambio será el hostelero. La nueva ley prohíbe de forma expresa y contundente, bajo grandes multas, fumar en las terrazas de los bares. Se añade que se tiene que estar a 15 metros del lugar, por lo que, en la práctica, no se verá una afección tan grande a niveles económicos. Donde sí preocupa esta nueva medida es en la organización o, más bien, en la desorganización que puede provocar estos cambios. Paula Álvarez, gerente de la Asociación de Hostelería de León, comenta que el tema económico no debería verse muy afectado por las modificaciones, pero sí que pueden acarrear otros problemas derivados en descontrol por parte de la clientela. «La economía no debería moverse mucho, pero sí que nos preocupa que vayan a aparecer grupos de personas levantándose de las terrazas para fumar que acaben en aglomeraciones de 10-15 personas en aceras o calles y sean obstáculos para el paso de los peatones. Además, en invierno o con lluvia, esa concentración se realizaría en los portales cercanos, lo que incomodará los vecinos. En resumen, será un ocio desordenado", argumenta la gerente.

Desde la Asociación de Hostelería de León consideran, además, que la prohibición es una medida «desproporcionada» y sostienen que no conseguirá reducir el consumo de tabaco, sino simplemente desplazar a los fumadores a otros espacios menos adecuados. En su opinión, las terrazas son lugares abiertos y ventilados donde hasta ahora la convivencia entre fumadores y no fumadores ha funcionado de forma razonable, por lo que creen que el respeto entre ambos colectivos debe basarse más en la educación y la convivencia que en nuevas restricciones.

Otro de los aspectos que preocupa al sector es el impacto que la norma pueda tener sobre el turismo. Álvarez señala que muchos visitantes extranjeros podrían desconocer la prohibición y encontrarse con una sanción sin haber sido conscientes de que en España la normativa ha cambiado. «El turismo es uno de los motores de nuestra economía y en la mayoría de países europeos esta prohibición no existe», explica. Esto, por ver un ejemplo, será que los turistas reciban las multas correspondientes por una ley que solo Suecia replica, ya que el resto de Europa no la contempla hasta la fecha por lo que podrá ser otro foco a tener en cuenta.

No obstante, desde la asociación insisten en lanzar un mensaje de prudencia. Recuerdan que la norma todavía no ha sido aprobada definitivamente y que únicamente se ha dado el primer paso con el visto bueno del Consejo de Ministros. Ahora deberá superar su tramitación parlamentaria antes de entrar en vigor. Por ello, reclaman que durante ese proceso el Gobierno mantenga más reuniones con el sector hostelero y escuche sus propuestas antes de adoptar una decisión definitiva. «Esperamos que realmente se tenga en cuenta lo que dice el sector y la ciudadanía y que haya margen para el diálogo antes de que la ley llegue a su fin», concluye Álvarez.

"Esta nueva ley puede acarrear nuevos problemas derivados de la misma, sobre todo para los turistas que no la van a conocer"