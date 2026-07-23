Vive el gran eclipse del 12 de agosto con la ESA desde León, el mejor punto de España para disfrutar del fenómeno

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León se convertirá en uno de los mejores lugares del mundo para disfrutar de uno de los fenómenos más impresionantes de la naturaleza: el eclipse solar total del prximo 12 de agosto.

La Agencia Espacial Europea (ESA), el Ayuntamiento de León y la Universidad de León han unido fuerzas para organizar un gran evento público y gratuito que permitirá a los ciudadanos vivir esta experiencia única acompañados de científicos e ingenieros.

Muy pocas generaciones tienen la oportunidad de presenciar un eclipse solar total. En esta ocasión, el norte de España, y especialmente León, ofrecerá una de las mejores visibilidades de la totalidad, ese momento mágico en el que la Luna cubre completamente el Sol.

Solo será visible en su fase total desde Groenlandia, Islandia, el norte de España y una pequeña zona del nordeste de Portugal.El Palacio de Exposiciones y Congresos de León acogerá durante toda la jornada un programa repleto de actividades interactivas, charlas divulgativas y observación en directo. Expertos de la ESA, junto a investigadores de la Universidad de León, explicarán la ciencia que hay detrás del eclipse y responderán a las dudas del público.

Se trata de una oportunidad excepcional para vivir la astronomía de cerca: familias, aficionados y curiosos podrán disfrutar de este acontecimiento histórico en un entorno seguro y con el mejor acompañamiento científico.

Además, la ESA ofrecerá una retransmisión en directo desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre (Teruel) que podrá seguirse a través de ESA Web TV y YouTube.Los medios de comunicación están especialmente invitados a cubrir el evento.

Un día marcado en rojo en el calendario astronómico que promete ser inolvidable para quienes lo vivan en la capital leonesa.