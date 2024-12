Kate Middleton sigue sin estar recuperada tras el tratamiento oncológico

Los príncipes de Gales y su hija Charlotte posan en Holkham Bay, en la costa de Norfolk, al este de Inglaterra.Will Warr/Prince and Princess of Wales

Cada aparición de Kate Middleton despierta grandes expectativas que la princesa de Gales cumple sobradamente, pero detrás de su sonrisa, la esposa del príncipe Guillermo sigue librando una batalla silenciosa contra las secuelas de su enfermedad. Según un amigo cercano, Kate no está completamente recuperada después de su tratamiento contra el cáncer. "No ha vuelto a la normalidad y no lo hará en mucho tiempo", afirma esta persona del entorno de la princesa de Gales a People. De esta manera, afirma que, aunque en septiembre finalizó su tratamiento de quimioterapia, el camino hacia la recuperación total sigue siendo largo y lleno de incertidumbre.

"Ahora mismo está concentrada en sí misma y en su familia, con razón", asegura el amigo de la familia que también apunta que "no puedes pasar por algo así y salir del otro lado sin cambios. Ahora es una persona diferente". A este respecto, otra fuente señala que poco a poco recuperará el control de su día a día: "Lo hará si se la deja sola para que lo resuelva por sí misma".

En todo caso, el entorno de Kate se ha mostrado optimista. "Hay luz al final del túnel", afirman, destacando su fortaleza y determinación. Mientras tanto, la periodista estadounidense especializada en realeza Sally Bedell Smith, asegura que la princesa de Gales está haciendo "lo que mejor le funciona". "No pueden aumentar las expectativas de la gente con muchos compromisos solo para que ella enfrente un revés, no se sienta bien y todo se cancele", apunta Ailsa Anderson, que fue secretaria de prensa de Isabel II.