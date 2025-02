Las Dominguín rinden tributo con un recetario a Lucía Bosé, "la matriarca de la familia"

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La empresaria y escultora Lucía Dominguín y sus hijas Jara y Palito rinden tributo a la cocina tradicional de "la matriarca de la familia", la actriz y modelo Lucía Bosé, fallecida en 2020, con una serie de recetas que han compilado en el libro 'Casa Dominguín', que presentan este jueves.

"Este libro de recetas es un viaje al mundo de las Dominguín, una forma de ver nuestra cocina desde una prisma divertidos y desenfadado", explica en una nota Lucía Dominguín, hija del torero Luis Miguel Dominguín y la actriz Lucía Bosé.

Así, en 'Casa Dominguín' (Libros Cúpula), las Dominguín detallan recetas como 'Pan con melocotones y queso: sabe a beso', la 'Repera de bizcocho' o 'La huerta de mi madre', "platos que también rinden tributo a la abuela Rita", añade Lucía Dominguín

"La cocina ha sido siempre el centro de la familia, donde se cocía siempre algo, hipotética o físicamente. De allí salían platos elaborados, sencillos y complicados, ideas brillantes mezcladas con tortellini al pesto o tortilla de patatas", cuenta la empresaria.

Para Jara Dominguín, su relación con la comida empieza en el campo de Extremadura, aprendiendo de dónde salen y nacen los alimentos, recogiendo verduras del huerto con su madre, ordeñando cabras con el pastor, o en largas caminatas y charlas con su padre mientras recogían espárragos.

"También levantándose las seis de la mañana para aprender a matar a un cerdo, después de unas buenas migas y un traguito de anís", cuenta Jara Dominguín.

Sin embargo, la modelo Palito Dominguín no tiene tanta pasión por la cocina: "He preferido dedicarme únicamente a comer. En mi familia todo el mundo ha cocinado siempre maravillosamente, ¿para qué me iba a meter yo en la cocina".