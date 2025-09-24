Dentro del ático de Dani Martínez en Madrid: zapatillas, Julio Iglesias y una terraza con alma japonesa

Dani Martínez, en la terraza de su ático madrileño, un espacio decorado con cañizo y detalles tropicales que refuerzan la sensación de refugio urbano@danimartinezweb

Publicado por Patricia de la Torre

Si hace unos días hablábamos del dulce tradicional de hojaldre que ha enamorado a Dani Martínez, hoy el foco se traslada a su lugar más íntimo: su casa. Concretamente, su ático en pleno centro de Madrid, un espacio que, según informó Divinity, se ha convertido en un auténtico refugio urbano. Cada rincón está pensado para reflejar sus pasiones personales, desde el baloncesto y la música hasta la decoración con guiños emocionales.

Más allá de las dimensiones, lo que sorprende es la manera en la que Martínez ha hecho de este ático una extensión de su biografía.

La pared roja del salón: símbolo de infancia y admiración

Uno de los puntos más destacados del ático es el salón. Allí, una pared pintada en rojo actúa como telón de fondo para un mural vinílico de Michael Jordan, el ídolo deportivo del humorista leonés. Martínez fue canterano del desaparecido Baloncesto León, y ese recuerdo sigue presente a través de la imagen del mítico 23.

Junto al mural, tres marcos exhiben zapatillas Nike Jordan, dejando claro que su pasión por el baloncesto también se traduce en una afición sólida por el calzado deportivo. En su armario guarda unas 50 Converse, ordenadas con precisión casi quirúrgica. Completan el espacio estanterías con trofeos personales y una colección de figuras Funko Pop que aportan un toque informal.

Una cocina compacta que habla de viajes y nostalgia musical

Diseñada para aprovechar cada centímetro, la cocina del ático combina encimeras blancas con grifería extensible, campana extractora y electrodomésticos integrados. Pero lo que realmente destaca es la decoración de la nevera: cubierta con imágenes de Nueva York y referencias a Julio Iglesias, artista del que Martínez posee toda la discografía en vinilo.

Baño funcional con toques de confort urbano

El baño, acorde con la estética general del piso, combina tonos neutros y marrones, grifería metálica y mobiliario blanco. El plato fuerte es una columna de hidromasaje que convierte una rutina cotidiana en un momento de relax.

Una terraza con jardín japonés: el rincón más inesperado del ático

Lo más sorprendente del ático de Dani Martínez no está dentro, sino fuera. La terraza, accesible desde el salón mediante una puerta corredera, ha sido transformada en un pequeño oasis urbano. Protegida con cañizo para garantizar la intimidad, está decorada con un fotomural de playa caribeña que aporta un efecto visual de evasión.

Pero el verdadero tesoro es el jardín japonés: piedras blancas, portavelas de cristal y vegetación seleccionada con precisión zen. Una butaca de mimbre pintada de blanco termina de construir un espacio que invita al descanso, a la lectura o a simplemente contemplar el horizonte madrileño desde un lugar insospechado.