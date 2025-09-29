Carmen Lomana ya no se esconde: presenta a su novio y revela sus peleas más íntimas

Carmen Lomana oficializa en Instagram su relación con Antonio Gutiérrez con una foto de pareja: “Volviendo de una cena… fotos delante del espejo, mucha alegría y felicidad."@carmen_lomana

Carmen Lomana está viviendo uno de los momentos más mediáticos de los últimos años. Si hace unos días sorprendía en el plató de 'Y ahora Sonsoles' al hablar abiertamente de su relación con Antonio Gutiérrez Marcet, inspector de Hacienda y viudo, ahora ha dado un paso más y ha publicado en Instagram su primera foto juntos.

La imagen, tomada frente a un espejo, llegaba acompañada de un mensaje cargado de entusiasmo:

"Volviendo de una cena… fotos delante del espejo, mucha alegría y felicidad".

Lejos de tratarse de un idilio de cuento de hadas, Lomana ha querido mostrar la cara más real de su romance. En televisión definió a Antonio como su «novio fijo discontinuo», un término que ella misma inventó para explicar sus idas y venidas: «Estamos un mes en paz, luego reñimos, lo dejamos y al tiempo volvemos».

La socialité, de 77 años, incluso confesó entre risas que a veces lo bloquea en el móvil para evitar discusiones: «Es muy celoso y me monta unos pollos tremendos. Entonces le bloqueo un tiempo para que se calme».

Un romance con historia

Lomana y Gutiérrez se conocen desde hace décadas. Él fue pareja de la fallecida Marta Chávarri, a quien apoyó hasta sus últimos días. Carmen aseguró que siempre respetó aquella relación y que, tras la muerte de Chávarri, su vínculo con Antonio se estrechó de nuevo.

Entre celos y carcajadas

Aunque Lomana reconoció que «el amor de su vida ya lo tuvo», ahora disfruta de una relación marcada por la complicidad y el humor: «Es con la persona con la que más me río del mundo, nos lo pasamos muy bien y somos muy cómplices».

Con su última publicación en redes sociales, la colaboradora deja claro que no quiere esconderse más y que, pese a los altibajos, Antonio es ya su novio oficial. Una relación tan mediática como impredecible que, de momento, combina risas, celos… y un buen número de titulares.