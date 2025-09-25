Sujetador para dormir, ¿sí o no? Carmen Lomana lo detesta, Marta Pombo lo recomienda y la ciencia lo aclara

Carmen Lomana, durante un acto reciente, ha reabierto el debate sobre el sujetador nocturno con su contundente declaración en Las Mañanas KissGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El uso del sujetador durante la noche vuelve al centro del debate público tras una declaración de Carmen Lomana en la sección 'Tribunal Lomana' del programa 'Las Mañanas Kiss'. La empresaria respondió a la recomendación de la influencer Marta Pombo, que defiende dormir con sujetador como método para mantener el pecho firme: «Dormir con sujetador me parece un martirio».

El contraste entre ambas visiones (una basada en la comodidad y otra en la estética preventiva) plantea una cuestión que afecta a millones de mujeres: ¿existe realmente un beneficio comprobado en dormir con sujetador?

Carmen Lomana: «Lo primero que hago al llegar a casa es quitármelo»

Durante la tertulia radiofónica, Carmen Lomana dejó clara su postura: «En cuanto llego a casa, lo primero que hago es quitármelo. Y si puedo, voy sin él». Añadió que, más allá de los consejos virales, lo fundamental es cómo se siente cada mujer con su cuerpo: «La ley de la gravedad actúa igual con sujetador o sin él».

La empresaria, con décadas de experiencia en el sector lifestyle, también apeló a la historia de la moda femenina para reivindicar la libertad corporal: «Yo soy hippie chic total. Cuando era joven, ya era raro que llevase sujetador». Para Lomana, el confort no debería sacrificarse por teorías no contrastadas.

Marta Pombo: «Podéis buscar uno más cómodo, pero con sujetador siempre»

Por su parte, Marta Pombo defendió esta práctica como parte de su rutina estética. Tras haber sido madre de tres niñas, aseguró que un médico le recomendó dormir con sujetador para mantener la forma del pecho y compartió su experiencia en redes sociales: «La moda de ir sin él tiene sus consecuencias» y «Podéis buscar un sujetador más cómodo para dormir, pero con sujetador siempre».

Su recomendación se enmarca en una tendencia creciente donde la maternidad, el cuidado estético y las redes sociales convergen. Sin embargo, la validez científica de este hábito todavía está sujeta a debate.

¿Qué dice la ciencia?

A día de hoy, no existe evidencia científica sólida que respalde que dormir con sujetador prevenga la caída del pecho (ptosis mamaria). Tampoco hay pruebas de que tenga efectos perjudiciales si se usan modelos adecuados: sin aros, suaves y sin compresión excesiva.

Un artículo del Cleveland Clinic, uno de los hospitales más prestigiosos de EE. UU., confirma que dormir con sujetador no causa daño, siempre que sea cómodo.

La Fundación del Sueño de EE. UU. también señala que no hay evidencia de que el sujetador nocturno tenga beneficios estéticos o funcionales relevantes, pero puede ayudar a mujeres con mucho pecho a sentirse más cómodas durante la noche.

En cuanto a la caída del pecho, el estudio más citado es el realizado por el profesor Jean-Denis Rouillon, del Hospital Universitario de Besançon, Francia. Su investigación sugirió que las mujeres que no usaban sujetador mostraban, de media, un pecho 7 milímetros más elevado al año. Sin embargo, el propio autor aclaró que el estudio era limitado, solo incluyó a 330 mujeres y no puede generalizarse.

Sujetadores nocturnos: entre comodidad y marketing

En los últimos años, muchas marcas han lanzado sujetadores diseñados específicamente para dormir. Estos modelos se caracterizan por ser elásticos, sin costuras ni aros, con tejidos suaves y respirables. Algunos están pensados para reducir el movimiento nocturno del pecho y mejorar la sensación de descanso.

Otros van más allá ofreciendo almohadillas separadoras para prevenir arrugas en el escote, una preocupación estética creciente. Estos sujetadores antiarrugas actúan evitando que la piel del canal intermamario se pliegue durante la noche. No obstante, sus beneficios a largo plazo no están respaldados por estudios científicos concluyentes.