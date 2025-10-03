La valiente confesión de Jesús Calleja que te hará replantearte tu forma de vivir

Jesús Calleja, en pleno discurso durante los premios MojoInnova2025, donde fue galardonado por su labor comunicativa y su defensa del cambio vital como motor de crecimiento@jesuscallejatv

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Hay discursos que se olvidan al día siguiente, y otros que se clavan como una brújula emocional. El de Jesús Calleja en los premios MojoInnova2025 fue de los segundos. Con una naturalidad pasmosa y un mensaje demoledor, el comunicador leonés resumió, en apenas unos minutos, una filosofía de vida que desafía el miedo, desmonta excusas y nos invita a tomar decisiones valientes: «Si no sois felices, lo que estáis haciendo, no lo hagáis». Un mensaje muy alineado al que trasmite la astronauta leonesa Sara García en su libro 'Orbitas'.

Más que un agradecimiento protocolario, Calleja ofreció un manifiesto de cambio y osadía. Un alegato a favor del movimiento desde la experiencia cruda de quien ha dado todos los giros posibles hasta encontrarse con lo que realmente le hace feliz.

El discurso de Calleja y el derecho (y deber) a cambiar

«No he visto a nadie que haya cambiado y le haya ido mal», afirmó con una convicción serena. Es una frase sencilla, pero encierra una idea poderosa: el cambio no es una amenaza, es una promesa. Para Calleja, moverse (de trabajo, de entorno, de mentalidad) es lo que activa las oportunidades. Lo que sacude la vida para dejar entrar lo nuevo.

Su historia ya lo cuenta todo: empezó como peluquero en León, cambió de oficio tantas veces como de país, y terminó haciendo lo que soñaba: comunicar, explorar, inspirar. Su carrera no ha sido lineal, pero ha sido libre. Y eso, en tiempos de rigidez y carreras por inercia, es profundamente revolucionario.

Una de las frases más compartidas de su discurso es también una de las más útiles: «Sé osado. Háblalo en casa». Porque cambiar no siempre es una decisión solitaria, pero sí es una decisión que empieza por uno mismo. Calleja no niega que haya miedos, compromisos o incertidumbre. Pero insiste en que quedarse quieto, a menudo, es más peligroso que moverse.

«El moverte te agita», dijo, casi como un principio físico.

El cambio como camino, no como castigo

Calleja no romantiza el cambio, pero sí deja claro que cambiar es muchas veces la única forma de volver a conectar con uno mismo. Y lo ejemplifica con su propia vida, en la que cada decisión lo ha acercado un poco más a su propósito real.

En una época marcada por la precariedad emocional, la ansiedad laboral y la presión de tenerlo todo claro, las palabras de Calleja son un respiro. Un recordatorio de que se puede vivir distinto. Que no hay una única manera de tener éxito. Y que, a veces, la decisión más difícil (cambiar) es también la más sabia.

En su discurso, también hubo humor, agradecimientos sinceros y una mención especial a su madre: «Te ahorraste la pasta de la carrera y al final me llevo el premio».