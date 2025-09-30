La confesión más inesperada de la astronauta leonesa Sara García no está en una entrevista, está en su libro (y es brutal)

Sara García Alonso, bióloga molecular y astronauta reserva de la ESA, durante su participación en la Feria del Libro de Madrid 2025Getty Images

Hace un tiempo, Sara García Alonso nos emocionó con el poderoso mensaje sobre lo que significa ser diferente, un alegato sobre diversidad y referentes femeninos que se convirtió en viral por su ternura, claridad y fuerza social. Pero lo que muchos aún no han descubierto está en su libro 'Órbitas', donde deja una confesión que invita a repensar cómo entendemos la vocación. Aunque el espacio está presente, lo que más destaca es cómo narra su trayectoria personal.

Una astronauta que no tenía un destino desde niña

Nacida en León en 1989, Sara García Alonso es bióloga molecular, investigadora en cáncer en el CNIO y, desde 2022, astronauta reserva de la Agencia Espacial Europea, elegida entre más de 23.000 personas. Sin embargo, en Órbitas revela algo que pocos esperaban: «¿Sonará muy mal si digo que no?», responde cuando le preguntan si soñaba con ser astronauta desde pequeña. Esa frase rompe con el relato tradicional de las vocaciones predestinadas y propone otra mirada: no tenerlo claro desde el principio también es válido.

Órbitas. Apuntes de una vida en continua exploración es el primer libro de Sara García Alonso, publicado por la editorial Sine Qua Non.Ediciones B

Lo que podemos aprender al leer 'Órbitas'

Órbitas no sigue una biografía lineal, sino que se organiza en seis bloques temáticos (las llamadas órbitas) que reflejan distintos momentos y enfoques vitales. A través de ellas, Sara muestra cómo su trayectoria se ha construido a partir de intereses cambiantes. De niña quiso ser cuentacuentos, exploradora, patinadora. Lejos de verlo como falta de foco, lo presenta como parte natural del crecimiento. Sin necesidad de afirmarlo directamente, transmite una idea poderosa: cambiar de rumbo no es perder el camino, es adaptarlo.

Esa lógica también recorre su forma de entender la identidad profesional. No se aferra a un propósito fijo, ni convierte su carrera en una sucesión de metas inamovibles. Al contar su historia con libertad, ofrece una alternativa realista a la presión por tenerlo todo definido desde el principio. Cada etapa, por breve que fuera, tuvo sentido. No hay una sola manera de construir un propósito. Y no hay problema en que ese propósito evolucione.

Como ella misma explica, una órbita no es un destino, sino un trayecto que parte del impulso interior. En su caso, la curiosidad. Esa idea recorre todo el libro: avanzar no siempre exige saber adónde vas, sino decidir empezar.