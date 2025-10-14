«Es una petarda»: Carmen Lomana destroza a Victoria Beckham y tacha de «cencerro» a Marcos Llorente en su sección más incendiaria

Carmen Lomana, elegante y fiel a su estilo, durante los premios Woman 2024 en Madrid, donde volvió a demostrar por qué es una figura imprescindible del lifestyle español.Getty Images

Después de criticar abiertamente los deberes escolares la semana pasada, Carmen Lomana ha vuelto a demostrar por qué su intervención es uno de los momentos más esperados de 'Las Mañanas Kiss'. En esta ocasión, sus críticas han tenido dos claros destinatarios: Victoria Beckham, por sus controvertidas declaraciones sobre España en su docuserie de Netflix, y Marcos Llorente, por un estilo de vida biohacker tan llamativo como cuestionable. Fiel a su tono directo, culto y sin concesiones, la empresaria y colaboradora, orgullosamente leonesa, ha ofrecido un análisis tan certero como entretenido.

Carmen Lomana desmonta sin rodeos a Victoria Beckham y Marcos Llorente

Sobre la docuserie de Victoria Beckham, donde la diseñadora británica afirma que Madrid le pareció «triste, incompleto y congelado en el tiempo», Lomana fue clara: «Es una petarda. España no tiene la culpa de que su marido en esa época pasase de ella muchísimo». Desde su experiencia personal, también aportó contexto: «Coincidió que ella estaba embarazada… y tuvo por ahí sus líos, sus cosas».

Lomana recordó un encuentro con Beckham en un restaurante madrileño: «Me impresionó lo pequeñita que era, lo poca cosa… porque a mí me gustaba cuando la veía y tal». Sin embargo, la desilusión fue evidente: «Me parece fatal porque creo que aquí se la trató muy bien». Y concluyó con tino: «Que no arremeta contra España, que arremeta contra su marido».

A la divertida sugerencia de acoger a Beckham en su casa para reconciliarla con España, respondió con ese toque de humor tan suyo: «¿Pero tú de qué vas? ¿Cómo voy a acoger en mi casa? No me cae bien, no me gusta». Y, sin perder la elegancia, zanjó: «Que se vaya al Hotel Ritz o al Four Seasons».

En la segunda parte de su intervención, Lomana abordó con ironía el estilo de vida de Marcos Llorente, que incluye café con mantequilla, gafas de cristales de colores y una estricta exposición al sol. Aunque confiesa que se planteó probar su desayuno, lo descartó con sensatez: «Va a pegar un subidón el colesterol».

Preocupada por el mensaje que puede calar en la juventud, afirmó con claridad: «Tiene una neurosis bastante preocupante, que lo vean, que lo miren, que se lo haga mirar». Y dejó una reflexión con retranca: «Eso de que los rayos del sol te den en los ojos abiertos... lo hacía Fidel Castro. Así terminó, con unas cataratas impresionantes».

Tampoco se contuvo con las luces rojas que Llorente dice tener en casa: «Las luces rojas han sido siempre como de puticlub o de cuarto de revelado». Con su habitual agudeza, remató: «Para decir tonterías siempre hay tiempo. Es culpable».