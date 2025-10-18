La joven leonesa que ha conquistado TikTok con un vídeo sobre volver al pueblo que emociona a miles

Lucía Gutiérrez, en su regreso a Villaceid, el pueblo leonés donde creció, caminando por las mismas calles que marcaron sus veranos de infancia.@luu_sia

Si hace poco hablábamos de los pueblos de León donde puedes teletrabajar con ayudas de la Junta, Lucía Gutiérrez (@Luu_sia) ha sumado una razón mucho más íntima para volver: un vídeo de apenas un minuto en el que pronunciaba una frase que caló hondo entre sus seguidores. «No siempre hay que huir de los lugares donde uno fue feliz. A veces lo que uno necesita es volver». Con ese gesto, en apariencia sencillo, despertó una emoción colectiva. En su relato, Lucía puso palabras a lo que muchos sienten y no siempre se atreven a decir: que volver al pueblo no es retroceder, es reconciliarse.

Lucía Gutiérrez y el poder de volver al origen

Nacida y criada en Villaceid, Lucía Gutiérrez se ha convertido en una de las voces jóvenes con mayor proyección digital de los últimos años. Bajo el nombre de usuario @Luu_sia ha conseguido reunir una comunidad de más de 600.000 seguidores en TikTok y 150.000 en Instagram, con una mirada generacional muy afinada.

Este verano, su vídeo grabado frente a la casa cerrada de su abuela fue un testimonio. «Volver al pueblo significa también volver a una parte de mí que había dejado atrás», confiesa Lucía. Y con esas palabras, abre la conversación del reencuentro con uno mismo a través del lugar que nos vio crecer.

Se trata de volver para reconstruir, para sanar, para no perder de vista quiénes fuimos.

Villaceid, un pueblo en la Montaña Central Leonesa

Villaceid representa a tantos otros pueblos donde los veranos de infancia dejaron huella, donde aún quedan las voces de quienes nos cuidaron, y también los silencios de lo que ya no está. En su vídeo, Lucía no oculta el dolor: «Sé que este viaje no será fácil… pero necesito regresar a esos veranos que viví cuando era niña».

Ese deseo de reencontrarse con la niña que merendaba sin mirar el reloj en la cocina de la abuela ha tocado un nervio colectivo. No solo porque muchos comparten ese recuerdo, sino porque Lucía lo ha dicho en alto, sin miedo al juicio.

Un mensaje que conecta con la España rural que resiste

En un contexto donde la despoblación rural es una herida abierta, la vuelta simbólica o real al pueblo cobra una dimensión cultural profunda. Lo que Lucía plantea es un gesto social y emocional. Porque «regresar» ya no es un tabú, sino una forma de reconciliarse con las raíces.

Las zonas rurales sufren un abandono estructural que solo puede revertirse si se devuelve el valor a lo cotidiano, a lo local. Lucía, desde su relato, ofrece una narrativa contraria al olvido.

En febrero, Lucía presentó su primer libro, 'Todo lo que aprendí de ti, abuela', una obra que ya anticipaba este viaje emocional.

Ese aroma está también en su vuelta a Villaceid, en el cierre de ese vídeo viral que remata con una frase certera: «Tal vez este sea el pueblo más frío, pero también es donde sé que volveré a ser yo, aunque esta vez sea sin ella».

Con ese gesto, Lucía Gutiérrez se ha convertido, sin proponérselo, en portavoz de una generación que busca sentido en el pasado para sostener el presente.