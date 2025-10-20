Carmen Lomana sentencia el look de Ayuso en el 12-O: «Ayuso tiene tipazo, pero ese escote no era para el acto y los zapatos...»

Carmen Lomana, icono del estilo y la elegancia, durante una aparición pública en MadridGetty Images

El desfile del 12 de octubre sigue dando que hablar, y no solo por el clima político. En su consultorio del programa Fin de Semana en COPE (donde declaró ser fan de Bad Bunny), Carmen Lomana analizó con franqueza los estilismos vistos durante la celebración del Día de la Hispanidad, poniendo especial atención en el look de Isabel Díaz Ayuso.

«Ayuso iba guapa, porque es guapa y ha adelgazado muchísimo. Está con un tipazo, pero quizá los hombros descubiertos no lo veo yo tanto para esto», opinó con su característico tono elegante pero directo.

La presidenta madrileña eligió un vestido entallado de falda tubo azul marino y escote tipo barco, una apuesta sofisticada pero que, según Lomana, rompía con el protocolo habitual de este tipo de ceremonias oficiales. Aunque reconoció que Ayuso «iba bien», dejó claro que ciertos detalles estilísticos le restaban formalidad.

Sobre Ayuso, a la valoración sobre los hombros descubiertos se sumó otro comentario relacionado con la practicidad del diseño. Uno de los colaboradores del programa apuntó la dificultad para caminar con una falda tubo tan ceñida, a lo que Lomana respondió:

«Muy incómodo caminar, y más por alfombras y por esos salones del Palacio Real con una falda muy estrecha.»

Una observación que pone sobre la mesa no solo el protocolo, sino la funcionalidad de las prendas elegidas para actos institucionales.

Carmen Lomana y su ojo clínico para la etiqueta institucional

No es la primera vez que Carmen Lomana se convierte en referencia mediática para evaluar eventos públicos desde la óptica del buen gusto. En esta ocasión, también valoró el look de la Reina Letizia, vestida de verde botella, con palabras elogiosas:

«Me gustó mucho el color, el vestido le quedaba como un guante, muy adecuado para un vestido de mañana».

«La capa del año del caño»: la otra crítica de Lomana

Pero uno de los comentarios más comentados del programa fue el dedicado al estilismo de la infanta Sofía, cuya elección de capa despertó perplejidad en la experta, siempre directa pero sin perder la cortesía:

«No entiendo si es la misma estilista de la Reina, cómo le ponen esa capa del año del caño… No le quedaba bien, no iba nada adecuada ni bien».

Para Lomana, la hija menor de los Reyes, «que es una niña alta y con buena planta», podría haber lucido una capa más actual, corta o con otro corte, en lugar de una pieza que no acompañaba su juventud ni el momento.

Durante el consultorio, la experta también mencionó otros estilismos femeninos. Criticó el exceso de lazos en el vestido de la esposa del presidente de Andalucía —«le quitas los lazos y queda elegantísimo»— y analizó con matices el diseño de Margarita Robles, al que atribuyó una «sensación de traje antiguo» debido al largo excesivo de la falda.