Jesús Calleja desvela el destino del nuevo 'Universo Calleja': «Será de aventura muy bestia y con récord de invitados»

Jesús Calleja junto a parte del equipo de producción de Universo Calleja, momentos antes de embarcar rumbo a China para el rodaje más ambicioso del programa.Instagram de Jesús Calleja

Tras escalar en los Picos de Europa, donde reveló cómo líquenes y óxidos revelan secretos del pasado geológico, y después de enfrentarse al kilómetro vertical más imponente del litoral en la Sierra de Bernia (Alicante), con su túnel esculpido en roca que se ha convertido en uno de los más fotogénicos de España. Ahora, el aventurero leonés da un paso más y anuncia el que promete ser el proyecto más ambicioso de su carrera televisiva: un mes de rodaje en China con el mayor número de invitados en la historia de 'Universo Calleja'.

«Nunca se ha hecho un programa como el que vamos a hacer en China», ha confesado desde el aeropuerto junto a su equipo. Y no se queda corto: promete aventura muy bestia, lugares a los que nunca se llega y, por primera vez, un giro hacia la aventura urbana.

China, el nuevo territorio extremo de Calleja



Que Jesús Calleja haya elegido China es una declaración de intenciones. En este país de contrastes infinitos —de montañas que rozan los 7.000 metros a megaciudades de más de 20 millones de habitantes—, el programa podrá jugar con una mezcla explosiva de retos físicos, escenarios insólitos y cultura desconocida para el espectador.

«Vamos a llegar a lugares que normalmente no se suele llegar», adelanta Calleja. La incorporación de tramos urbanos al viaje, hasta ahora centrado en lo salvaje, supone una evolución natural del formato: el desafío no solo está en la naturaleza, sino también en entender cómo vive el ser humano en entornos extremos de otra índole.

Hasta ahora, el formato se había desarrollado en entornos naturales: selvas, cumbres, desiertos o glaciares. Pero China ofrece algo más: el vértigo de las ciudades verticales, la hiperconectividad, la densidad humana y el choque cultural.

Ese contraste —entre el vacío de una montaña tibetana y el bullicio de Shanghái— puede convertirse en el alma de esta nueva etapa. El espectador no solo verá a sus famosos favoritos enfrentarse al frío o al vértigo, sino también al desconcierto que provoca un entorno tan distinto al suyo.

Récord de invitados y rodaje de un mes: una producción sin precedentes

Por primera vez en la historia de 'Universo Calleja', el equipo estará un mes completo rodando en el mismo país. Esto no solo implica un mayor volumen de material grabado, sino también una mayor inmersión en las historias de los invitados.

Y aquí llega otro hito: el récord de invitados. Aunque Calleja no ha revelado aún los nombres.

Una promesa clara: «Vais a flipar»

Jesús Calleja no lo ha podido decir más claro: «Vais a flipar». Lo dice con la tranquilidad de quien sabe que lo que están a punto de grabar no tiene precedentes ni comparación dentro de su trayectoria. China representa un nuevo estándar, una especie de temporada especial que, si funciona, podría redefinir el futuro del programa.

Mientras tanto, toca esperar a que la expedición cruce sus primeras carreteras remotas, suba sus primeros picos asiáticos y se enfrente a la traducción, a la gastronomía y a la escala titánica de un país que no se deja entender en una sola visita.

Y si alguien puede convertir ese desafío en un viaje inolvidable, es él.