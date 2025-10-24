«Se están cargando el Premio Planeta por darlo solo a gente del grupo Atresmedia» : la dura reflexión de Carmen Lomana

Carmen Lomana durante un acto en Madrid, donde volvió a demostrar su estilo inconfundible y su afilado criterio mediático.Getty Images

Carmen Lomana, sin medias tintas, ha lanzado una crítica afilada al Premio Planeta 2025 tras la concesión del galardón a Juan del Val. En su sección habitual en Las Mañanas Kiss, la colaboradora y cronista de sociedad no dejó lugar a dudas: «Se están cargando el Premio Planeta por darlo solo a gente del grupo [Atresmedia]».

Una frase que resume la sospecha creciente sobre el sesgo mediático del galardón literario más dotado de España. Y es que la reciente racha de premiados vinculados al grupo Atresmedia —con Sonsoles Ónega en 2023 y ahora Juan del Val— ha desatado una ola de críticas sobre la imparcialidad del jurado y la transparencia del proceso.

Carmen Lomana defiende a Juan del Val, pero señala el sesgo mediático del Premio Planeta

A pesar del tono crítico, Lomana quiso dejar claro que no se trata de un ataque personal. «Tiene una inteligencia natural, es estupendo, es brillante», dijo sobre Juan del Val, con quien mantiene una relación de amistad. Sin embargo, denunció el malestar generalizado entre escritores y aficionados a la literatura: «La gente se ha mosqueado... Se les van a quitar las ganas».

Según su análisis, el problema no radica en los ganadores en sí, sino en la percepción de un galardón que se reparte "en casa", dentro del mismo grupo mediático que gestiona la editorial. «Al final se pueden cargar el Premio Planeta, pero no porque no sea buena la novela, sino porque es como demasiado quedarse en el grupo todo», insistió.

Lomana incluso bromeó con presentarse ella misma el próximo año: «Yo también me voy a presentar para el año que viene, a lo mejor me lo llevo».

En un tono algo más conciliador, Lomana también defendió el derecho de Juan del Val a recibir el premio si su obra lo merece: «Yo no he leído ningún libro suyo, entonces no tengo por qué criticarlo. Voy a leer su novela, a partir de ahí opino, porque a lo mejor es fantástica».

Y añadió una lectura que va más allá del mundo editorial: «Detrás de todo esto yo veo como una envidiosuca», sentenció, apuntando a un clima de descalificación mediática que en ocasiones tiene más que ver con la popularidad del autor que con la calidad de su obra.

«Los franceses están en una depresión»: Lomana también opinó sobre el robo en el Louvre

Más allá del mundo editorial, Carmen Lomana también abordó otro tema de actualidad: el insólito robo de joyas en el Museo del Louvre, donde se sustrajeron piezas vinculadas a Eugenia de Montijo. «Un camión grúa aparcado en la puerta del museo y nadie dice nada… No lo entiendo», exclamó, visiblemente indignada por los fallos de seguridad.

Y dejó caer una teoría que pocos se atreverían a mencionar en antena: «Estoy segura de que no eran las originales, que eran réplicas». Para Lomana, es incomprensible que joyas de valor histórico estuvieran tan accesibles sin una protección más estricta.

La empresaia cerró su intervención con una mirada crítica a la situación social en Francia: «Sarkozy se va a la cárcel… Los franceses deben de estar con una depresión, porque el imperio se les va».

Con su estilo afilado, directo y elegante, Lomana vuelve a demostrar por qué su voz sigue siendo una de las más escuchadas —y polémicas— del panorama mediático español.