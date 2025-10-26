Lomana critica duramente que la princesa Leonor llevase un vestido low cost en los Premios Princesa de Asturias

Carmen Lomana, impecable en rojo, durante una alfombra roja donde volvió a reafirmar su estatus como icono del estilo y la elegancia en España.Getty Images

Desde su habitual tono elegante pero sin concesiones, Carmen Lomana ha vuelto a provocar un terremoto mediático con una opinión que pone en jaque el estilismo de la Familia Real. La empresaria, una de las voces más influyentes del panorama lifestyle español, ha criticado con dureza que la princesa Leonor luciera un vestido de apenas 50 euros en un acto oficial, planteando una cuestión de fondo: ¿es coherente que las representantes de la monarquía vistan con austeridad cuando encarnan una institución que apela al símbolo y al protocolo?

Lomana y la estética de la realeza: «Son nuestras princesas»

La crítica se dio durante su colaboración habitual en el programa Fin de Semana de COPE. Ante la pregunta de una oyente sobre los estilismos de la Reina Letizia y sus hijas en los recientes Premios Princesa de Asturias, Lomana no se contuvo: «¿Qué pasa, que tienen que ir con un vestido de 50 euros? Son nuestras princesas».

Lomana, que ha asistido en numerosas ocasiones a eventos de la realeza y mantiene vínculos personales con Oviedo, no disimula su admiración por la princesa Leonor, a quien calificó como «una muñeca». Sin embargo, considera que su vestido, aunque correcto, «no era favorecedor» ni acorde a la relevancia del acto. Según la empresaria, es un error vestir a jóvenes herederas con cortes «señorones» y estéticas que no reflejan su edad ni su papel moderno en la institución.

Sin embargo, también dejó clara su afectuosa posición hacia las hijas de los Reyes: «A mí me resulta muy difícil a unas niñas a las que quiero y aprecio criticarlas».

Además, subrayó lo más destacable del acto desde su punto de vista: «A mí lo que me interesa de los premios es lo maravillosamente bien que habló nuestra princesa Asturias». Con esta frase, Lomana quiso poner en valor la evolución y el temple institucional de la heredera, más allá del vestuario.

¿Ahorro o error de protocolo?

El vestido en cuestión, según se supo, era low cost, algo que fue interpretado por algunos como un gesto de austeridad ejemplar. Lomana, sin embargo, tiene otra lectura: «Tienen una asignación para gastos como la ropa. ¿Por qué tanta manía con ahorrar en eso?».

Su posición es clara: representar a la Corona conlleva también una responsabilidad estética. Para ella, el ahorro en la moda de las princesas no es un valor en sí mismo cuando se trata de mantener una imagen institucional coherente.

Reinas, princesas y la batalla del armario

No es la primera vez que Lomana entra en este debate. En otras ocasiones ya ha cuestionado la sobriedad excesiva de algunos estilismos reales. Aunque no ataca directamente a la Reina Letizia, de quien dijo que «hasta un saco le queda bien», sí apunta a una tendencia que considera peligrosa: la obsesión por parecer cercanas a toda costa. Para ella, la distinción y la elegancia no están reñidas con la modernidad.

En otras casas reales europeas, la estética de las herederas también ha sido objeto de escrutinio público. Pero mientras algunas como la princesa Ingrid Alexandra de Noruega o la duquesa de Brabante en Bélgica apuestan por diseñadores nacionales de alto nivel, en España el discurso del ahorro ha ganado protagonismo.

¿Estética de Estado o look ‘juvenil’? La pregunta abierta

Lomana deja una pregunta flotando en el aire: ¿puede una princesa representar con solvencia a la monarquía vistiendo de forma indistinta a una adolescente anónima? ¿O debería su estilismo estar cuidadosamente planificado como parte de su papel institucional?