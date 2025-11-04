El río donde Fran Perea pescaba con su abuelo está en León y es un destino perfecto para perderse caminando

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

En la comarca de Omaña, al noroeste de León, el río Omaña atraviesa un valle poco conocido que forma parte de la historia personal de Fran Perea. Allí, de niño, el actor y músico solía veranear con su abuelo y pescar en sus orillas. En la actualidad, ese entorno es reconocido por los visitantes como un destino de naturaleza, con rutas de bajo esfuerzo y la posibilidad de desconectar.

Un valle tranquilo en el corazón de León

A poco más de una hora de la capital leonesa, el valle de Omaña forma parte de la Reserva de la Biosfera de los Valles de Omaña y Luna. Se trata de un territorio de montaña media, con bosques de robles, aldeas de piedra y praderas cruzadas por ríos limpios. El río Omaña, que da nombre a la comarca, desemboca en el Luna y sus orillas se pueden recorrer a pie a través de antiguos caminos que conectan pequeños pueblos como 'La Utrera', el lugar al que Perea se refiere como "mi pueblo".

Las rutas más conocidas de la zona parten de La Utrera, el pequeño pueblo de la comarca de Omaña donde Fran Perea pasaba los veranos con su abuelo. Una de ellas es la Ruta de la Ribera del Omaña, un recorrido de baja dificultad que sigue el curso del río entre praderas, bosques de ribera y pequeños puentes de piedra. Es un paseo perfecto para disfrutar del paisaje sin prisa, con el sonido constante del agua como telón de fondo.

Otra opción es acercarse al puente colgante sobre el río Omaña, situado entre los pueblos de Paladín y La Utrera, uno de los puntos más fotogénicos del valle. El sendero que lleva hasta él parte de La Utrera y sigue el cauce entre chopos y alisos, con vistas al entorno natural de la Reserva de la Biosfera de los Valles de Omaña y Luna. Es una ruta sencilla y de corta duración que permite disfrutar del paisaje de ribera y del sonido del agua. Junto con la senda de la Ribera del Omaña, ofrece exactamente lo que promete este rincón leonés: naturaleza, silencio y un contacto directo con la esencia más tranquila de la montaña.

Otra opción para los más aventureros es seguir el curso del río Omaña más allá de Murias de Paredes y subir por el camino carretal hasta la cumbre desde donde se divisan el Tambarón, Peña Ubiña y el Cornón. Una ruta de altura, dentro de la Reserva de la Biosfera de Omaña y Luna, con vistas espectaculares sobre los valles y montañas del noroeste leonés.

La pesca sigue siendo una práctica permitida en el río Omaña, aunque bajo las normas establecidas por la Junta de Castilla y León. Es necesario contar con una licencia de pesca autonómica y respetar los periodos hábiles y modalidades que varían según el tramo del cauce. Algunos sectores son libres, otros están regulados como "sin muerte" y en determinados puntos existen vedas temporales para proteger la fauna. Antes de acudir, conviene consultar el mapa oficial de pesca de Castilla y León, que detalla las zonas autorizadas y las especies permitidas.

Primavera y otoño son las estaciones más recomendables para visitar la zona, ya que las temperaturas son suaves y el entorno adquiere nuevos matices de color. En verano, el valle ofrece un respiro frente al calor con opciones de baño en ríos de montaña, y en invierno, la nieve cubre el paisaje y refuerza la sensación de silencio.

Más allá del vínculo con el artista, el valle de Omaña representa un ejemplo de territorio que ha conservado su identidad. Aquí la vida rural sigue marcada por los ritmos de naturaleza y tradición. Esa autenticidad explica que el valle sea valorado como destino de naturaleza por viajeros desde León y otras regiones cercanas.