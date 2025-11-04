A partir de los 60 también se pueden llevar transparencias, y Carmen Lomana más sexy que nunca lo demuestra en Madrid

Carmen Lomana apostó por un look sofisticado con transparencias y piel, demostrando que el glamour no tiene edad.Getty Images

Cuando alguien dice que «a los 60 ya no se puede arriesgar», Carmen Lomana sale al photocall del Premio BMW de Pintura y lo desmonta con una sola mirada. Y no es cuestión de edad: es cuestión de actitud, principios de estilo y buen gusto.

Elegancia +60 reinventada

Carmen Lomana, con una trayectoria como referente del glamour español, apostó por un estilismo que combina sensualidad, estructura y elegancia. En la gala del evento celebrado el 3 de noviembre de 2025 en el Teatro Real de Madrid, la empresaria leonesa lució una falda midi negra con bordados en tonos cobrizos y destellos de lentejuelas que captaban la luz con cada paso.

En la parte superior, apostó por un body negro de tejido semitransparente, una elección arriesgada pero impecable, suavizada por una chaqueta corta de piel que equilibraba el conjunto con sofisticación.

Ese body semitransparente es la clave. A partir de los 60, no se trata de esconderse sino de elegir con intención prendas que realzan, que invitan y que, sobre todo, transmiten seguridad. Y el contraste entre transparencia y abrigo corto de visón/marrón + es la cúspide de su estilismo.

¿Por qué funciona el look con transparencias de Lomana?

Carmen domina a la perfección los códigos del buen vestir y lo dejó claro con tres grandes aciertos que no siempre se aplican con criterio. Primero, la fuerza visual de la falda: con bordados definidos y una silueta estructurada, transmite elegancia sin caer en lo predecible. Luego, la elección del body: una transparencia negra, sutil y sofisticada, que insinúa sin desbordar. Y por último, una paleta cromática precisa donde el negro, el cobre y los brillos se entrelazan con maestría, acompañados por un bolso rígido, stilettos afilados y unos pendientes malva que le dan luz al rostro.

Carmen ajustó su look al contexto. Si tienes más de 60 y dudas, recuerda que no se trata de ser la más joven del lugar, sino la más tú. Eso nunca pasa de moda.