Carmen Lomana reacciona con perplejidad a la confesión de Pedroche sobre su segundo hijo: «vergüenza» por saber que era un niño

Carmen Lomana, siempre impecable, reflexiona con humor y elegancia sobre las declaraciones de Cristina Pedroche en su sección radiofónica.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Durante su habitual sección 'La Hora Lomana' en el programa de COPE, Carmen Lomana reaccionó con su particular mezcla de humor y asombro a las declaraciones de Cristina Pedroche, quien confesó haberse sentido «con vergüenza» al saber que su segundo hijo era un niño, al haberse imaginado madre de dos niñas.

Lomana, conocida por su franqueza elegante, no ocultó su perplejidad ante las palabras de la presentadora y ofreció su punto de vista con ironía y sentido común.

Sinceridad y humor ante las declaraciones de Pedroche

El equipo del programa repasaba la entrevista en la que Pedroche explicaba cómo se había imaginado madre de dos niñas y cómo le costó asumir la llegada de un varón. Según Pedroche, aquella sensación inicial fue de «vergüenza», aunque después se transformó en amor y alegría al conocer a su hijo.

Carmen Lomana, sin embargo, no pudo evitar expresar su sorpresa. Con su característico humor, comentó sobre la confesión y las declaraciones de Pedroche respecto a la lactancia prolongada:

«Cuando era mili el niño y que venga: "mami, que quiero teti"», bromeó, arrancando las risas de los tertulianos del estudio.

A continuación, y sin perder el tono respetuoso, cuestionó el sentimiento de Pedroche:

«Al revés, parece que al revés, que te haga mucha ilusión que llegue un chico de repente», dijo, dejando claro que en su caso habría recibido la noticia con alegría y no con desconcierto.

Y añadió, con un gesto entre sorprendido y comprensivo:

«Cristina, lo de la vergüenza, sorpresa...», subrayando con elegancia su desacuerdo con la forma en que Pedroche describió aquella emoción inicial.

La visión de Lomana: entre la ironía y el afecto

Más que una crítica, sus palabras son un recordatorio del estilo vitalista de Carmen Lomana, quien siempre ha defendido la alegría, el humor y la naturalidad frente al dramatismo. Su tono fue, una vez más, el de quien observa con asombro y sin acritud los excesos emocionales de la cultura de la sobreexposición.

Lomana se mostró más divertida que molesta, pero su mensaje fue nítido: cada hijo, sea niño o niña, debe recibirse con ilusión. Y si algo caracteriza a Carmen, además de su elegancia, es su capacidad para transformar cualquier comentario en una reflexión sobre la autenticidad y la buena medida.