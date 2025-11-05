Las fiestas de pueblo en León que marcaron a Fran Perea y Dani Martínez: «Íbamos haciendo dedo»

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Fran Perea y Dani Martínez recordaron sus veranos en León durante el episodio 5 de La Verbena en YouTube, donde compartieron recuerdos personales sobre las verbenas y fiestas populares en distintos pueblos de la provincia.

Durante la conversación, Dani Martínez evocó cómo de jóvenes solían desplazarse entre pueblos leoneses para asistir a fiestas patronales. «Íbamos haciendo dedo» y «nos manejábamos todos», comentó, explicando que era habitual entre grupos de amigos desplazarse por la comarca sin coche, ya fuera andando, por los caminos rurales o en autostop. «En los pueblos, lo raro era no ir. Tú ponías el dedo, te paraban en el cruce y subíamos dos o tres», describió Martínez sobre cómo se organizaban para ir a las verbenas.

Santiago del Molinillo y las verbenas rurales como punto de encuentro

Fran Perea explicó que tiene raíces familiares en León: «Mi abuelo era leonés y se casó con una malagueña, pero claro, no perdió el vínculo con León». Añadió que solía pasar los veranos con su familia en un pueblo de la comarca de Omaña, cerca de Santiago del Molinillo, donde coincidía en fiestas con Dani Martínez. «Ahí te he visto yo en la fiesta de Santiago del Molinillo», le dijo Dani. Ambos recordaron con naturalidad haber crecido asistiendo a verbenas rurales en la zona: «De chavales nos hemos visto los dos en Molinillo».

Martínez, también en León, confirmó que los pueblos de la zona funcionaban como red social natural en verano. «Cuando estoy en León, en mi pueblo, en Hospital de Órbigo, que está como a 30 kilómetros del tuyo, me llega la noticia de que estás por ahí, te lo juro», comentó. «Ayer en las fiestas de La Ribera estaba Fran Perea», le dijeron en una ocasión. «Me llega, me llega».

Ambos artistas coincidieron en que las fiestas patronales eran el centro de la vida social veraniega en los pueblos de León. Martínez destacó cómo se desarrollaban los traslados nocturnos: «La gente vuelve por los caminos de concentración, que son los caminos de los campos. Ves a la Guardia Civil en la carretera general y tú vas por los caminos de concentración a 20, todos con el pedo, para que no te pillaran».

Ambos señalaron la espontaneidad como rasgo común de aquellos años. Dani lo resumió con una frase que le repetía su madre al regresar de madrugada: «A partir de las seis de la mañana ya eres… o un borracho o un desgraciado».