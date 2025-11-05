Carmen Lomana (75) desmonta el look de Pedro Sánchez y señala algo más grave: la mala educación del Congreso

Carmen Lomana, siempre impecable en sus apariciones públicas, recientemente cargó contra Pedro Sánchez y el tono político en el Congreso durante una entrevista en COPE.Getty Images

Durante su intervención el pasado fin de semana en el programa "Fin de semana con Cristina López Schlichting", en la cadena COPE, Carmen Lomana (75) ofreció una de sus reflexiones más incisivas sobre el estilo como estrategia política, apuntando directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Carmen Lomana y Pedro Sánchez: entre las gafas y el postureo

La socialité, empresaria y habitual tertuliana no se contuvo al ser preguntada por las nuevas gafas del presidente. Su respuesta fue directa y con el toque irónico que la caracteriza: «Estoy segura de que eran de culo de vaso y que ni estaban graduadas». Además, añadió que «al final de su 'speech' se las quitó y siguió hablando», insinuando que se trata de un recurso puramente estético.

«Es tan numerero», sentenció Lomana. En su análisis, dejó claro que no le impresiona el intento de sofisticación por parte del presidente y dudó incluso de la necesidad real de utilizar gafas: «Si realmente no ve porque tendrá presbicia, pues que se ponga unas gafas vintage de Dior, no os creáis que eran cualquier cosa», comentó con esa ironía elegante que la caracteriza. La frase dejó entrever que, para ella, más que necesidad visual, el gesto responde a una estudiada construcción de imagen.

La empresaria reconoció, no obstante, que estéticamente el modelo elegido no le desagradó del todo: «Sí, son bonitas, son bonitas».

Crítica más allá del estilismo: la educación política, en el punto de mira

Pero la crítica no se quedó en el plano de la imagen. Carmen Lomana dio un paso más allá al referirse al comportamiento de Sánchez y de la clase política en general dentro del Congreso: «Podía ser más bonito también su actitud, la de él y la de todos, que son muy mal educados». Lamentó el nivel de crispación actual: «Montan unos pollos que de verdad da vergüenza ajena».

Sus palabras, con su habitual elegancia crítica, señalan un deterioro preocupante del tono parlamentario, que a su juicio aleja a los ciudadanos de la política y erosiona la imagen institucional del país.