El zasca del leonés Leo Harlem a los padres por la merienda del cole: «Hambre va a pasar igual»

Leo Harlem, humorista leonés, volvió a conectar con el público al criticar con ironía las exigencias de algunos padres hacia los profesores

Publicado por Patricia de la Torre

No es la primera vez que Leo Harlem (Matarrosa del Sil, 1962) dispara con precisión quirúrgica desde el humor. Esta vez, el humorista leonés ha hecho viral un fragmento de su show 'Leo Talks', donde arremete contra una tendencia cada vez más común en los colegios: padres que envían correos a los profesores para pedir ajustes tan personales como el cambio del horario del recreo… porque su hijo tiene hambre antes de tiempo.

Con su tono ácido y castizo, respondió con una frase que lo dice todo: «Hambre va a pasar igual». El corte fue recuperado en el programa Aruser@s, donde Alfonso Arús lo presentó como ejemplo de humor con retranca que pone el foco en realidades incómodas.

La crítica de Leo Harlem a los nuevos códigos entre padres y escuela

En su monólogo, Harlem recrea un correo real que un profesor habría recibido el el que un padre le pide adelantar el recreo porque su hijo tiene hambre a las 10:30 y no puede esperar a las 11:00. Esta anécdota sirve como punto de partida para una crítica más profunda sobre la hiperatención parental y la sobreprotección que, en ocasiones, acaban trasladando al ámbito escolar problemas que deberían resolverse en casa.

El tono humorístico no disimula el mensaje de fondo, los niños de hoy no solo tienen horarios hiperregulados, también meriendas que parecen diseñadas en un laboratorio de nutrición. Frente a eso, Harlem lanza otro de sus dardos más celebrados: «Ahora les metéis hummus con zanahoria en vez de un bocadillo de sobrasada de medio metro».

Una reflexión envuelta en nostalgia y realidad social

Lejos de quedarse en la comparación de meriendas, Leo y los colaboradores de Aruser@s entre risas y asentimientos trazan un contraste generacional entre lo que se comía antes —pan con chocolate, sobrasada o incluso mantequilla con azúcar— y los actuales tentempiés diseñados más para la galería que para saciar.

Más allá del chiste, la intervención de Harlem pone sobre la mesa un debate cada vez más visible: ¿hasta qué punto deben los padres intervenir en la organización del colegio? ¿Tiene sentido exigir cambios logísticos por preferencias personales? ¿Estamos trasladando a la escuela una necesidad de control absoluto sobre la rutina infantil?

Lo que Harlem destapa con humor es una realidad que muchos profesores susurran fuera de cámara: la presión de algunas familias por adaptar el sistema educativo a las dinámicas domésticas está provocando tensiones innecesarias. El colegio no es una carta a la carta. Y aunque Harlem lo exprese con un zasca, su mensaje se alinea con lo que muchos docentes piensan.