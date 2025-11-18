José Manuel Parada sigue sin saber por qué lo echaron de Cine de Barrio: «Todavía no me lo han explicado. ¿Qué hice mal?»

José Manuel Parada, durante una reciente aparición pública. El presentador sigue sin conocer los motivos por los que fue apartado de Cine de Barrio.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Más de tres décadas después del estreno de 'Cine de Barrio', José Manuel Parada sigue cargando con una herida que no termina de cerrar. Lo confesó sin rodeos en 'El último tren', el programa de Isabel Gemio en Radio Nacional de España. En plena conversación cargada de nostalgia y humor junto a Paco Clavel y doña Eulalia Teixidor, Parada soltó una frase que silenció el estudio: «Todavía no me lo han explicado. ¿Qué hice mal?».

Aquel instante, surgido entre risas, anécdotas de folclóricas y llamadas emocionadas de oyentes, se convirtió en el momento más revelador de la tarde.

«Era el padre de la criatura»

El periodista recordó que fue él quien concibió 'Cine de Barrio', lo presentó, lo dirigió y lo coprodujo: «Yo fui el padre de la criatura». Y no exagera. Su nombre quedó para siempre asociado al formato que dignificó el cine popular español, lo devolvió al centro de la conversación cultural y fidelizó a varias generaciones de espectadores.

Treinta años después del estreno sigue sorprendido por el modo en que terminó su etapa: sin conversación, sin despedida y sin explicación.

Una pregunta sin respuesta

Parada explicó a Gemio que, con el paso de los años, ha intentado comprender aquella decisión:

«Dígame usted por qué se me quita de ese trabajo cuando se está haciendo bien, cuando tiene audiencia. Pero vamos, que han pasado muchos años de todo aquello y siguen sin darme ninguna explicación»

El silencio que siguió en el estudio de RNE lo dijo todo: la herida sigue abierta.

«A veces he preguntado: "Oiga, ¿qué hice mal para no repetirlo? Si lo hice mal, dígamelo, para no cometer el mismo error." Pero no lo saben. O no me lo han dicho», matizó.

El periodista recordó que su implicación en el programa fue total: «Fui el único que además de presentar, dirigía y coproducía el programa»

También repasó cómo, tras su salida, el programa pasó por manos de Carmen Sevilla, Concha Velasco y Alaska, y mencionó que recientemente se reunieron para celebrar el aniversario. «No hay otro programa en Televisión Española que dure 30 años», dijo, orgulloso.

Entre la fiesta y la sombra

Aunque la intervención estuvo llena de humor, memoria y complicidad, este reconocimiento inesperado marcó el punto más serio de la conversación. El contraste entre el éxito histórico del programa y la falta de explicaciones sigue siendo difícil de digerir para Parada.

«Yo soy un obrero», dijo. «Me gusta trabajar. He entrado a Prado del Rey para desayunar, comer y cenar el mismo día. Pero todavía no sé por qué me quitaron».

En aquella misma charla, los tres invitados revivieron momentos míticos de 'La radio de las sábanas blancas'. Pero ninguno tuvo la intensidad de este instante en el que Parada confirmó que, con el paso del tiempo, lo que más pesa no es el final del programa… sino el silencio que lo rodeó.

Tres décadas después, José Manuel Parada sigue siendo parte esencial de la historia de la televisión española. Y también, paradójicamente, protagonista de uno de sus misterios mejor guardados.