Carmen Lomana lanza la reflexión que todos los adultos deberían oír antes de poner el árbol de Navidad

Carmen Lomana, siempre impecable en estilo y discurso, ha sido clara al reivindicar el sentido auténtico de la Navidad

Cuando Carmen Lomana habla, se la escucha. Con su habitual claridad, ironía inteligente y una sensibilidad que a veces pasa desapercibida, ha vuelto a dar en el centro de un debate necesario: el sentido real de la Navidad. Lo hizo con una reflexión tan directa como certera: la Navidad se ha convertido en un negocio y hemos olvidado que celebramos el nacimiento de Jesús. Una verdad incómoda que muchos piensan, pero pocos se atreven a decir.

En una sociedad donde las luces se encienden en noviembre, los anuncios nos invitan a gastar sin medida y el calendario de Adviento viene cargado de productos de lujo, Lomana propone detenerse, mirar atrás y preguntarse: ¿qué estamos celebrando realmente?

Carmen Lomana y el valor de decir lo evidente: el olvido del Adviento

Durante su participación en el programa de Cristina López Schlichting en COPE, Lomana compartió una reflexión cargada de nostalgia pero también de convicción. Lamentó que hoy todo gira en torno a la comida, el consumo, las compras compulsivas y los planes brillantes para Instagram, mientras que el verdadero significado del Adviento ha quedado completamente diluido.

«Aquí la gente lo que no sabe ya es lo que estamos celebrando», denunció. Para ella, el mensaje cristiano ha desaparecido incluso de la publicidad navideña.

No se trata de rechazar las nuevas formas de celebrar, sino de advertir que el foco se ha desplazado hacia un espectáculo visual y comercial donde lo cristiano ha sido sustituido por símbolos importados y sin raíz.

Del espíritu a la estética: cómo la Navidad se ha vaciado de contenido

Lomana no es ajena a la belleza de la estética navideña, pero lo que cuestiona es el vaciamiento de contenido. Lo expresa sin dramatismos, pero con firmeza. Para ella, se ha impuesto una Navidad superficial, de luces encendidas desde noviembre y mensajes que han perdido todo vínculo con lo que realmente se celebra.

Echa de menos una Navidad donde el recogimiento, la fe y la familia no fueran una nota al pie, sino el eje. Y lo hace recordando cómo se vivía antes: «Los niños nos lo hemos pasado cuando éramos niños, fenomenal, pero sabíamos lo que estábamos celebrando».

¿Es posible volver a una Navidad con sentido?

Frente a la saturación de estímulos y consumo, Carmen no propone renunciar a las tradiciones modernas, sino equilibrarlas con una mirada más profunda. Una Navidad que recupere su raíz espiritual, que vuelva a hablar de esperanza, fe y familia. Donde el Adviento no sea una excusa comercial, sino un tiempo para parar y pensar.

«La Navidad debe ser algo recogido, de familia, de pasarlo bien celebrando algo que realmente es la esencia del cristianismo», señaló con rotundidad.