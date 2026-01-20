El truco de la astronauta leonesa Sara García Alonso para ver el eclipse total de Sol este verano

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Será uno de los acontecimientos astronómicos más impactantes del siglo. El próximo 12 de agosto, España será atravesada por un eclipse total de Sol, un fenómeno que no se producía en nuestro país desde 1905 y que ha desatado ya una oleada de interés, reservas hoteleras anticipadas y entusiasmo colectivo. Pero más allá de lo extraordinario del evento, hay formas de vivirlo mejor. Y una de las personas más autorizadas para hablar de ello no ha dudado en compartir su truco. La astronauta leonesa Sara García Alonso lo explicó en su reciente paso por 'La Revuelta', donde además de regalar gafas especiales para la observación, dejó varias claves que conviene grabarse a fuego.

El consejo clave para no perderse nada del eclipse

«Va a ocurrir algo único este verano», afirmó nada más comenzar, consciente de que el eclipse cruzará toda la península de oeste a este y que se podrá ver en su totalidad desde varias comunidades autónomas. «La franja de totalidad va a pasar desde el oeste hasta las Islas Baleares por un montón de ciudades», explicó.

Aunque no toda España estará dentro de la franja de totalidad, la experiencia será impresionante en casi cualquier punto del país. «En Madrid creo que se ve al 99,9 %», señaló, dejando claro que incluso fuera del recorrido exacto el impacto visual será enorme. El oscurecimiento, explicó, llegará a última hora de la tarde, cuando «se hará de noche durante el día, en torno a las siete y media».

Por qué este eclipse es histórico y no se repetirá en décadas

Sara García Alonso insistió en un dato que da contexto a todo lo anterior: «No ocurría uno desde 1905». Más de un siglo sin un eclipse total de Sol atravesando España de esta forma. De ahí que no sea exagerado hablar de acontecimiento histórico. De los que, si te los pierdes, ya no hay segunda oportunidad.

La astronauta recomendó consultar la web del Instituto Geográfico Nacional para simular el eclipse desde cada municipio y saber exactamente cuándo y cómo se verá. Una herramienta sencilla para planificar el momento con precisión. Porque este fenómeno no solo movilizará a curiosos y aficionados a la astronomía, sino también a miles de visitantes. «Diez millones de personas vendrán a España a ver el eclipse», apuntó, recordando lo ocurrido en Estados Unidos en 2024 con un evento similar.

Además, subrayó la necesidad de protección ocular. «No queremos a nadie con un desprendimiento de retina», advirtió.

Desde el espacio, explicó, el eclipse se percibe como una gran sombra desplazándose sobre la Tierra, una imagen que ha visto en fotografías y que define como sobrecogedora. «Desde el espacio todo se ve mejor», dijo. Esta vez, sin embargo, el espectáculo será aquí abajo. Y con un poco de previsión, unas gafas adecuadas y el horizonte correcto, cualquiera podrá vivirlo como lo haría una astronauta: sabiendo exactamente cuándo mirar y por qué ese momento es irrepetible.