La astronauta leonesa Sara García Alonso se convierte en uno de los 20 perfiles más influyentes de LinkedIn en España

La astronauta leonesa Sara García Alonso, elegida entre los 20 perfiles más influyentes de LinkedIn en España, durante un encuentro de divulgación científica.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

No siempre un nombre te hace levantar la ceja; a veces te obliga a mirar más de cerca. Sara García Alonso es esa rara excepción que une términos que no suelen convivir: astronauta reserva, investigadora en cáncer y ahora, perfil relevante en LinkedIn en España, justo entre los 20 más influyentes de 2026. La científica ha convertido su trayectoria en conversación, reflexión y comunidad online.

Hay listas que sirven de escaparate, otras que se quedan en puro titular. La de este año, coronando a perfiles españoles que mueven la aguja en LinkedIn, tiene CEOs, empresarios, tecnólogos… y a una leonesa con bata, zapatos firmes y un discurso que sabe a verdad. Allí, entre nombres como grandes ejecutivos y estrategas de marca, Sara García Alonso ocupa un sitio que no se mide en likes, sino en espacio de impacto.

De León a LinkedIn: una trayectoria que no deja indiferente

Porque si la ciencia tiene aroma, el de Sara García Alonso es profundo: empezando por su León natal, donde se forjó como bióloga, continuando por la Universidad de Salamanca y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, hasta llegar a ser seleccionada como astronauta de reserva por la Agencia Espacial Europea (ESA) (un logro que la coloca entre españolas que pisan firme en escenarios que van más allá de lo esperado).

Su perfil profesional recoge destellos de excelencia académica y vocación. Estudios en Biotecnología, un doctorado "cum laude" en Biología Molecular, proyectos contra el cáncer y una selección única entre miles de aspirantes a astronauta. Cada uno de estos hitos no solo está en su CV, también está en cada publicación donde comparte lo que hay detrás de cada prueba, cada ensayo y cada decisión.

Sin embargo, lo que la convierte en figura influyente en LinkedIn no es solo el currículum: es cómo lo usa. Sara no recoge followers; suscita preguntas. Y su voz es la de quien sabe explicar lo complejo con claridad, sin simplificar lo esencial.

Convertirse en perfil influyente en LinkedIn implica autoridad, regularidad y relevancia temática. Su posicionamiento en el número 6 del ranking, con una nota de 97,7/100 nos dice mucho de cómo está cambiando el mapa del discurso profesional, cada vez hay más espacio para quien aporta conocimiento con impacto social y científico.

Lo que no te cuentan con números

Entre cifras de seguidores y métricas de interacción, hay un dato que apenas se menciona en la lista: el de la vocación real detrás de cada publicación. García Alonso publica desde su experiencia como investigadora en cáncer, como profesional que se entrena para llegar al espacio y como mujer que rompe techos en ámbitos donde tradicionalmente han dominado otros referentes.

Ella misma lo ha dicho en varias ocasiones: no está en esto por fama ni por gloria efímera, sino por la posibilidad de transformar percepciones, de dar a conocer cómo la ciencia influye en nuestra vida y de mostrar que, en un mundo que cambia a ritmo digital, los referentes pueden venir de lugares inesperados.