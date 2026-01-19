Los momentos más 'estelares' de Sara García Alonso, la astronauta leonesa

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Sara García Alonso no es solo una de esas figuras cuya trayectoria parece salida de una novela de exploración moderna; su vida es un puente tangible entre dos mundos que hasta hace poco parecían irreconciliables: la investigación biomédica terrestre y el sueño de viajar a las estrellas. Nacida en León en 1989, García Alonso comenzó su camino entre microscopios antes que entre módulos espaciales, y hoy su trayectoria ya destaca tanto en el ámbito de la investigación oncológica como en el entorno aeroespacial europeo, donde forma parte de la reserva de astronautas de la ESA.

Licenciada en Biotecnología en la Universidad de León, donde destacó por su excelencia académica, completó un máster en Investigación Biomédica y Biológica antes de alcanzar un doctorado cum laude en Biología Molecular del Cáncer por la Universidad de Salamanca. Fue durante esos años de tesis e investigación cuando consolidó su impulso por «mejorar la vida de otros» como ella misma ha repetido en múltiples entrevistas y charlas públicas.

Más allá de las notas y los títulos, la carrera de Sara se caracteriza por crearse alrededor de preguntas que no se conforman con respuestas convencionales. Desde 2019 trabaja en el CNIO en proyectos de desarrollo de nuevos fármacos contra tumores agresivos, como el cáncer de pulmón o de páncreas, dentro del grupo de Oncología Experimental liderado por el Dr. Mariano Barbacid.

Pero si su labor en el laboratorio ya la situaba como referente, desde que la Agencia Espacial Europea (ESA) la seleccionó en noviembre de 2022 entre más de 22.000 aspirantes de toda Europa como miembro de la Astronauta Reserve, se convirtió en la primera mujer española en entrenar oficialmente para ir al espacio. Un hito en términos de igualdad y visibilidad que ha hecho que se convierta en todo un referente para los jóvenes, especialmente niñas, que ven en ella la prueba del éxito femenino en la ciencia.

Su preparación como astronauta combina módulos exigentes de formación en el Centro Europeo de Astronautas en Colonia (Alemania) con el trabajo cotidiano en el CNIO. Este enfoque dual (llevar el conocimiento médico más avanzado a entornos extremos, y traer de vuelta a la Tierra lecciones de espacio) define hoy su perfil profesional y su mensaje al público: que la ciencia no es solo teoría, sino herramienta para mejorar vidas en todos los contextos posibles.

La voz de García Alonso también ha cobrado potencia en debates más amplios sobre ciencia y sociedad. En una reciente aparición televisiva en el programa La Revuelta, desmontó con claridad la fantasía de la riqueza fácil asociada a los astronautas y reivindicó con contundencia la necesidad de apostar por una mayor financiación de la ciencia en España.

Lo que hace singular a García Alonso no es solo la combinación de sus credenciales, sino la manera en que articula cada capítulo de su vida como parte de un mismo relato. Ha contado en conferencias y encuentros cómo desde pequeña alternaba mirar las estrellas con manipular cultivos celulares, como si la ciencia fuera un continuo que va de lo infinitamente pequeño a lo infinitamente lejano.

Hoy, su figura se proyecta en múltiples direcciones. Sigue avanzando en su investigación contra el cáncer, perfeccionando sus competencias como astronauta y comunicando ciencia con una honestidad que conecta más allá de la especialización académica. Como muchos coinciden en señalar, García Alonso representa una nueva generación de científicos españoles cuya ambición no tiene fronteras, y cuya presencia en ámbitos tradicionalmente dominados por figuras masculinas contribuye a redefinir quiénes cuentan dentro de la ciencia y la exploración espacial.