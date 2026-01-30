Vanesa Romero reivindica la sexualidad en la vejez durante su visita a La Revuelta: "El deseo no caduca a los 70"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La popular actriz y directora Vanesa Romero, rostro imprescindible de la comedia televisiva española, acudió este jueves al plató de La Revuelta para promocionar su proyecto más personal detrás de las cámaras. Se trata de Sexo a los 70, un cortometraje que ya ha logrado el reconocimiento de la industria al ser nominado como Mejor corto de ficción en los premios Goya de este 2026. Durante su charla con David Broncano, la alicantina defendió el valor de la comedia como una herramienta necesaria para abordar temas que la sociedad suele silenciar o ignorar.

Fiel a la tradición del programa, Romero sorprendió al presentador con un regalo cargado de significado y sentido del humor: un kit diseñado para mantener la pasión durante la tercera edad. El pack incluía un espejo para fomentar la autoaceptación sin importar el paso del tiempo, lubricante y preservativos, elementos que la directora presentó como aliados naturales para una vida íntima plena. Además, entregó a Broncano el guion original de su obra con anotaciones manuscritas, destacando que el humor es la medicina ideal para tratar realidades que todavía se consideran tabú.

En el transcurso de la entrevista, la directora reflexionó sobre cómo la sociedad tiende a invisibilizar las necesidades afectivas de los mayores. Romero fue tajante al afirmar que, aunque las relaciones se transforman con los años, el fuego interno y las ganas de contacto físico permanecen intactos. Según explicó, su cortometraje nace precisamente de la necesidad de dar voz a una generación que sigue teniendo deseo y ganas de relacionarse, pero que a menudo se siente olvidada por un entorno que asocia la sexualidad exclusivamente con la juventud.

Esta visión coincide plenamente con los postulados de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, entidad que trabaja activamente para desmentir el mito de que la actividad sexual desaparece con el envejecimiento. Los expertos señalan que, si bien factores como el estado de salud o la disponibilidad de pareja influyen en la frecuencia de los encuentros, no existe una edad biológica que marque el fin del deseo. La clave reside en la adaptación a los cambios físicos del cuerpo para seguir disfrutando de una faceta vital que, como bien recordó Romero ante los aplausos del público, simplemente evoluciona.